Recuerda: aunque el platillo cueste $0, debes cubrir la tarifa de envío y el servicio.

Octubre de 2026 trae una gran noticia para los amantes del servicio a domicilio gracias a la nueva estrategia de la plataforma de entregas. Para quienes busquen ahorrar en sus almuerzos o cenas de fin de semana, es clave saber que DiDi regalará comida los viernes de octubre de 2026. De esta manera, se podrá pedir platos a $0 si cumplen unos simples requisitos.

Esta campaña de DiDi Food busca consentir a los usuarios mediante platillos totalmente gratis durante los viernes del mes, permitiéndote disfrutar de tus restaurantes favoritos pagando únicamente el costo de envío.

¿Qué es la campaña “Come gratis un viernes” de DiDi Food?

La iniciativa forma parte de las estrategias comerciales y promocionales de la compañía de transporte china para fidelizar clientes y atraer nuevos consumidores a su ecosistema digital. Con esta dinámica, la aplicación ofrece una selección de alimentos con un valor de cero pesos durante los días clave del mes.

Según la información difundida por la propia marca a través de sus canales digitales y redes sociales oficiales como Facebook, el objetivo principal es premiar a la comunidad ofreciendo accesibilidad en alimentos preparados de distintos establecimientos adheridos a la plataforma.

Requisito clave: la promo de DiDi Food aplica solo por única vez y en restaurantes seleccionados. Shutterstock

¿Cuáles son los requisitos para obtener comida gratis de DiDi?

Para evitar confusiones al momento de efectuar tu pedido durante los viernes de octubre, es fundamental conocer las condiciones que establece la plataforma. Tomando en cuenta las bases de promociones previas de DiDi México, los requerimientos habituales son:

Disponibilidad temporal : la promoción es exclusiva y válida únicamente los días viernes dentro del mes de octubre de 2026.

Límite de uso : por lo general, se aplica por única vez por usuario o cuenta seleccionada dentro de la base de datos de la campaña.

Cobertura geográfica : aplica exclusivamente en los restaurantes adheridos a la dinámica y dentro de las ciudades o zonas con cobertura operativa de DiDi Food.

Costo de envío: aunque el platillo cuesta $0, el usuario debe cubrir de manera obligatoria la tarifa de envío del repartidor y las tarifas por servicio de la app.

¿Cómo pedir platillos a $0 paso a paso?

Aprovechar este beneficio dentro de la aplicación móvil es un proceso sencillo si sigues las indicaciones correctas en tu dispositivo. De acuerdo con las publicaciones institucionales de la empresa, los pasos para hacer tu pedido sin costo por la comida son los siguientes: