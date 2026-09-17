Los trenes del AMBA incorporarán nuevos repuestos destinados a reforzar las tareas de mantenimiento del material rodante.

Trenes Argentinos informó que ya arribaron al país cientos de componentes y que en los próximos días continuarán llegando nuevos cargamentos.

La incorporación forma parte del plan de recuperación del material rodante impulsado en el marco de la Emergencia Ferroviaria.

Qué líneas de trenes del AMBA recibirán los nuevos repuestos

Las 338 ruedas que ya llegaron al país están destinadas a las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín y Belgrano Sur.

Según Trenes Argentinos, estos componentes permitirán fortalecer los planes de mantenimiento y sostener la disponibilidad operativa de las formaciones.

El organismo también anticipó que continuarán llegando cargamentos similares durante los próximos días, por lo que el ingreso de repuestos forma parte de un proceso que seguirá en marcha.

Para qué sirven las nuevas ruedas que llegaron a los trenes

Las 338 ruedas que ya llegaron al país están destinadas a las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín y Belgrano Sur. (Foto: Trenes Argentinos) Trenes Argentinos

La incorporación de estos componentes busca facilitar las tareas de mantenimiento programadas sobre las formaciones que circulan en el AMBA.

De acuerdo con la información oficial, el objetivo es reforzar la seguridad operacional y sostener la disponibilidad de los trenes para el servicio .

La llegada de repuestos críticos permite avanzar con distintas intervenciones sobre el material rodante y contribuir a extender la vida útil de las formaciones.

Qué otras inversiones se realizan en los trenes del AMBA

La compra de ruedas se suma a la adquisición de 43 formaciones, equivalentes a 150 coches, destinada a modernizar parte de la flota actualmente utilizada para la operación.

El plan también contempla la llegada de repuestos ferroviarios y componentes originales del sistema de frenos para realizar tareas de mantenimiento pesado sobre las formaciones.

Además, Trenes Argentinos ya concretó la compra de tres locomotoras diésel-eléctricas para la línea San Martín, como parte de las medidas vinculadas con la recuperación del sistema ferroviario.