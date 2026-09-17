La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 17 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 0492 (El Médico) y las letras son: K N S V.

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 17 de septiembre

1° 0492 11° 9898 2° 1004 12° 6945 3° 5579 13° 3240 4° 4393 14° 3795 5° 9716 15° 5812 6° 2313 16° 6383 7° 9013 17° 3495 8° 8577 18° 7528 9° 3842 19° 6687 10° 2553 20° 2315

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 17 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 17 de septiembre. A la cabeza salió el número 5198 - Lavandera.

1° 5198 11° 9342 2° 6023 12° 7797 3° 0406 13° 8710 4° 3771 14° 9679 5° 9093 15° 0193 6° 4057 16° 8607 7° 1600 17° 8559 8° 7394 18° 1639 9° 8631 19° 9216 10° 0765 20° 3481

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con el médico?

Soñar con El Médico puede simbolizar necesidad de curación, guía y autocuidado, o atención pendiente a un asunto físico o emocional.

Si El Médico es cercano y te escucha, sugiere apoyo y soluciones; si genera angustia o distancia, refleja temores, evasión de un diagnóstico o de cambios necesarios.

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con una lavandera (oficio) suele aludir a limpieza emocional y a la necesidad de aclarar asuntos pendientes. Verla lavar ropa sugiere liberar culpas y ordenar tu vida cotidiana.

Si la lavandera es el ave, el sueño apunta a ligereza, adaptación y buen augurio tras cambios. Su movimiento inquieto simboliza mensajes rápidos y atención a los pequeños detalles.