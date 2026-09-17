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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 17 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 0492 (El Médico) y las letras son: K N S V.

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Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 17 de septiembre

 1°0492 11°9898 
 1004  12°6945
 3°5579  13°3240 
 4393  14°3795 
 9716  15°5812 
 6°2313  16°6383
 9013  17°3495 
 8577  18°7528 
 3842  19°6687 
 10°2553  20°2315 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 17 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 17 de septiembre. A la cabeza salió el número 5198 - Lavandera.

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 1°5198 11°9342 
 6023   12°7797
 3°0406  13°8710 
 3771  14°9679 
 9093  15°0193 
 6°4057  16°8607
 1600  17°8559 
 7394  18°1639 
 8631  19°9216 
 10°0765  20°3481 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con el médico?

Soñar con El Médico puede simbolizar necesidad de curación, guía y autocuidado, o atención pendiente a un asunto físico o emocional.

Si El Médico es cercano y te escucha, sugiere apoyo y soluciones; si genera angustia o distancia, refleja temores, evasión de un diagnóstico o de cambios necesarios.

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con una lavandera (oficio) suele aludir a limpieza emocional y a la necesidad de aclarar asuntos pendientes. Verla lavar ropa sugiere liberar culpas y ordenar tu vida cotidiana.

Si la lavandera es el ave, el sueño apunta a ligereza, adaptación y buen augurio tras cambios. Su movimiento inquieto simboliza mensajes rápidos y atención a los pequeños detalles.