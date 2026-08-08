En medio de las subas acumuladas en las tarifas del transporte público, miles de usuarios pueden reducir de forma significativa el costo de sus viajes gracias a distintas promociones bancarias y billeteras virtuales.

Durante agosto de 2026, algunas entidades ofrecen reintegros de hasta el 100% en colectivos y subte , con topes que alcanzan los $15.000 mensuales.

Estos beneficios se aplican mediante pagos con tarjetas de débito, crédito o billeteras digitales habilitadas para abonar con tecnología NFC o código QR en los medios de transporte adheridos.

Para quienes utilizan el transporte todos los días, estas promociones pueden representar un ahorro importante a fin de mes, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde millones de pasajeros viajan diariamente en colectivos y subtes.

Qué bancos y billeteras ofrecen reintegros para viajar en agosto de 2026

Entre las promociones vigentes aparecen descuentos y reintegros que permiten recuperar parte o incluso la totalidad del valor del pasaje.

Transporte público | Cómo viajar gratis en colectivos y subte con reintegros de hasta el 100% en agosto de 2026. Gemini.

Algunos beneficios destacados incluyen:

Reintegros del 100% en viajes seleccionados.

Promociones con topes de hasta $15.000 mensuales .

Descuentos exclusivos para pagos con celulares mediante tecnología NFC.

Beneficios para usuarios que vinculen tarjetas bancarias a billeteras digitales.

Promociones válidas tanto para colectivos como para subte.

En muchos casos, los reintegros se acreditan de manera automática días después de realizado el viaje, aunque cada entidad financiera establece condiciones particulares, límites mensuales y medios de pago específicos.

Por ese motivo, resulta fundamental revisar los términos y condiciones antes de utilizar el beneficio para asegurarse de cumplir con todos los requisitos exigidos.

Cómo acceder a los descuentos y ahorrar todos los meses

Para aprovechar estas promociones, generalmente es necesario:

Contar con una tarjeta o cuenta participante. Vincular el medio de pago a una billetera compatible, si así lo exige la promoción. Abonar el viaje directamente desde el celular o con la tarjeta habilitada. Respetar los topes mensuales establecidos por cada entidad.

Los especialistas en consumo financiero remarcan que combinar varios programas de beneficios puede maximizar el ahorro mensual, especialmente para quienes utilizan transporte público de forma intensiva para ir al trabajo, estudiar o realizar trámites.

Si bien las promociones varían según el banco y pueden modificarse durante el mes, agosto presenta oportunidades para recuperar una parte importante de los gastos en movilidad.

Banco Galicia lanzará su promoción desde el 17 de agosto hasta el 30 de septiembre : los clientes que abonen colectivos con tarjetas Mastercard de crédito Galicia mediante NFC desde el celular o reloj inteligente recibirán un 50% de reintegro , con un tope mensual de $15.000 por cliente (incluyendo tarjetas adicionales). El dinero se acredita en la caja de ahorro.

Santander ofrece el beneficio más alto del mes: hasta el 100% de devolución del valor del pasaje para quienes paguen con QR Transporte a través de MODO o la app del banco, al usar dinero en cuenta . El primer tramo es para todos los clientes, con un 50% de reintegro y tope de $8.000 mensuales . El segundo, exclusivo para quienes estén adheridos al programa Sorpresa Santander, suma otro 50% y eleva el tope a $16.000, al cubrir el total del pasaje. La promoción vence el 31 de agosto y la devolución se acredita dentro de los 30 días.

Banco Macro participa con un 20% de reintegro para pagos con QR Transporte desde la app del banco o MODO, con dinero en cuenta. El tope mensual es de $10.000 y la vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre.

La fintech Naranja X mantiene dos líneas de beneficios durante agosto. Por un lado, ofrece un 50% de reintegro en pagos de colectivos, subtes y peajes realizados con tecnología NFC desde el celular o smartwatch, usando la tarjeta Naranja X Débito o Visa Crédito, con un tope mensual de $5.000. Por otro, quienes paguen el subte con código QR desde la app de Naranja X también acceden al 50% de reintegro, bajo el mismo tope.

En este contexto, quienes utilicen de manera estratégica los beneficios disponibles pueden llegar a obtener viajes gratuitos mediante reintegros del 100% y devoluciones acumuladas de hasta $15.000, una cifra que marca una diferencia en el presupuesto mensual.