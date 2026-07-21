Tras más de dos años abiertos, cerró para siempre un reconocido restaurante de Buenos Aires y sus dueños hicieron un anuncio importante.

En esta noticia Tras más de dos años abiertos, cerró para siempre Diez Dingos

Tras más de dos años abiertos, Diez Dingos, uno de los locales gastronómicos que ganó más popularidad en el mapa de salidas de La Plata, cerrará para siempre sus puertas .

Diez Dingos es un proyecto cooperativo que surgió tras el cierre de Vinito y se desarrolló en el Centro Cultural Compás durante dos años con gastronomía de estación pensada para compartir acompañado de una selección de vinos.

Tras más de dos años abiertos, cerró para siempre Diez Dingos

En las redes sociales oficiales del restaurante, los dueños anunciaron el cierre definitivo del lugar.

No obstante, también contaron que habrá actividades de despedida hasta el 8 de agosto. Esta despedida finalizará con una muestra fotográfica para repasar la historia del lugar, que fue muy importante en el último tiempo y un punto de reunión para muchos platenses.

Sin embargo, la difícil situación de la provincia de Buenos Aires para los rubros gastronómicos condujo a que los dueños tomaran la decisión.

Aun así, los clientes pueden ver el listado de actividades que propuso el lugar hasta el 8 de agosto.

“Queremos que este último mes sea un espacio de reencuentro, con todos los que de alguna manera fueron parte del proyecto“, indicaron desde el restaurante.

Carta despedida en redes sociales

En una publicación de Instagram, la cooperativa indicó: “Íbamos a pedirle a la IA que escribiera este texto, pero la verdad es que preferimos decirlo nosotros. No queríamos publicar un texto lleno de frases sensibleras y lugares comunes, como se hace ahora”.

Asimismo, señalaron: “La cuestión es simple: después de más de dos años de mucho laburo en Compás, nos despedimos de esta etapa. Las razones ya las saben o se las imaginan . Diez Dingos arrancó como una respuesta autogestiva para hacerle frente a la incertidumbre laboral de aquel momento. Estábamos un poco locos queriendo tener un lugar propio en la gastronomía platense”,

“Queremos que julio no sea solamente el mes del ‘Hasta la vista’, sino, sobre todo, un gran mes de reencuentro para brindar de nuevo, comer rico y despedirnos como creemos que se despiden las cosas que importan: alrededor de una mesa”, concluyeron.

Los clientes podrán visitar el restaurante hasta el 8 de agosto y disfrutar de la variedad de platos del lugar.