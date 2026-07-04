Tras más de 14 años abiertos, cierra un mítico bar de Palermo y sus clientes lo lamentaron: cuándo dejará de funcionar.

Uno de los bares más elegidos de la noche de Palermo confirmó que cierra sus puertas.

El Álamo, el local de tres pisos ubicado en avenida Córdoba al 5200, va a funcionar hasta el 25 de julio, después de casi 14 años de historia en esa dirección y miles de personas lamentaron su cierre en redes sociales.

Por qué cierra el bar de Palermo

La decisión la comunicó el propio local a través de Instagram, en un posteo que generó cientos de comentarios de clientes que compartieron anécdotas de años de trasnoche.

El motivo tiene que ver con el alquiler. El dueño principal, al frente del negocio desde 2006, explicó que el contrato vence el 31 de julio y que hace más de dos años reciben pedidos de actualización muy por encima del valor de mercado, casi el doble.

La publicación del bar El Alamo en redes sociales. elalamobuenosairesarg

Según su relato, el sector de los bares nocturnos atraviesa un momento difícil por la caída del consumo y porque las nuevas generaciones salen menos que antes. Antes del cierre definitivo, el bar organiza jornadas especiales para ver los partidos del Mundial 2026, que se transformaron en una especie de despedida anticipada.

En la publicación de Instagram dieron la noticia: “Cerramos las puertas de nuestro local en Palermo. Gracias a todos nuestros clientes por estos casi 14 años con nosotros”.

Asimismo, señalaron: “Julio es el último mes de El Alamo. El Templo para muchos, los esperamos estos últimos findes para que vengan a pasar una buena noche y despedirse del lugar que les regalo tantos momentos: 25 de Julio es el último día”.

En la caja de comentarios cientos de personas lamentaron su cierre por tratarse de un bar que marcó una época juvenil para muchos.

Qué pasa con la otra sucursal de El Álamo

La marca tiene un segundo local en Recoleta, sobre la calle Uruguay, que no corre riesgo de cerrar. Ese espacio va a seguir funcionando durante todo el Mundial y, a partir de agosto, relanza bajo un nombre nuevo: Benjamín’s New York Bar.

La propuesta cambia por completo. Estos son los ejes de la nueva identidad:

Cocina y coctelería de estilo neoyorquino clásico

Servicio de cafetería durante todo el día

Pantallas para seguir eventos deportivos

Espacio disponible para eventos privados

El 25 de julio, entonces, marca el final de una era para uno de los templos de la noche en Palermo.