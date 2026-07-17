Tras cuatro años, cerró una de las clínicas más importantes de la ciudad y hay decenas de pacientes con tratamientos sin terminar: “Me he quedado sin dientes”

El panorama de la salud bucodental en Madrid ha sufrido un duro revés tras confirmarse el cese repentino de operaciones de una conocida cadena odontológica. Esta alarmante situación ha tomado por sorpresa a multitud de usuarios que se encuentran en mitad de procedimientos complejos y costosos.

Los afectados exigen respuestas inmediatas ante lo que consideran un desamparo absoluto en sus tratamientos en curso. La incertidumbre crece por momentos en la región, mientras las autoridades y las organizaciones de consumidores ya han comenzado a recibir los primeros reclamos de personas que temen perder tanto su dinero como su salud.

Tras cuatro años, cerró una de las clínicas más importantes de la ciudad y hay decenas de pacientes con tratamientos sin terminar: “Me he quedado sin dientes” @lahsen_dental

Pacientes desamparados y promesas rotas

La marca Lahsen Dental, que comenzó a tener presencia comercial al menos desde 2022 operando centros dirigidos por el Dr. Karim Lahsen en zonas como Alcorcón y Madrid, ha clausurado sus puertas de forma definitiva.

Según una detallada información publicada por el diario El Mundo, el cierre de esta destacada clínica ha dejado a decenas de ciudadanos en una situación de extrema vulnerabilidad. Muchos de ellos denuncian haber abonado elevadas sumas de dinero por adelantado para servicios que ahora han quedado completamente suspendidos, sumándose a la desesperación colectiva de los afectados.

Los afectados por el cierre de la clínica y su duro presente con tratamientos sin terminar

La gravedad del caso se refleja en testimonios desgarradores recogidos por los medios de comunicación en las puertas de los establecimientos cerrados. De acuerdo con el reporte audiovisual, una de las afectadas directas resumió el drama personal, de salud y estético que padece con una frase contundente: “Me he quedado sin dientes”.

Esta misma indignación se trasladó a las fachadas de los locales afectados, donde, según publica el diario 20minutos, aparecieron pintadas de protesta de clientes indignados que exclamaban directamente a los responsables del centro: “Sois unos ladrones”.

Tras cuatro años, cerró una de las clínicas más importantes de la ciudad y hay decenas de pacientes con tratamientos sin terminar: “Me he quedado sin dientes” @lahsen_dental

Qué dicen las autoridades acerca del cierre de la clínica

Ante la gravedad de los acontecimientos, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado información sobre el cese de operaciones de estas clínicas en Madrid, ofreciendo una guía urgente de actuación para los damnificados.

Las recomendaciones oficiales enfatizan la necesidad de actuar con celeridad para salvaguardar los derechos financieros y sanitarios de los afectados a través de los siguientes pasos esenciales:

Recompilar de inmediato toda la documentación contractual, presupuestos y facturas emitidas por el centro dental.

Reclamar de manera formal el historial clínico completo, un documento indispensable para poder continuar la asistencia en cualquier otra clínica.

Contactar con la entidad financiera si el tratamiento fue pagado mediante un crédito vinculado para exigir su inmediata paralización.

Vías legales ante la presunta estafa

Debido al volumen de ciudadanos perjudicados y a la total falta de respuestas por parte de la dirección de Lahsen Dental, el caso ya ha trascendido el ámbito puramente administrativo. Los usuarios se están organizando activamente para presentar denuncias conjuntas por la vía penal ante las autoridades policiales.

Se aconseja a todos los damnificados acudir de igual modo a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) para formalizar sus expedientes y dejar constancia del perjuicio económico sufrido.