Tras 45 años, un histórico supermercado cerró 16 tiendas en todo el país y deja sin trabajo a más de 500 empleados

Alcampo, la emblemática cadena de supermercados del grupo francés Auchan con más de 45 años de historia en España, ha cerrado un acuerdo definitivo con los sindicatos que supone el fin de una era para parte de su red física. La compañía ejecutará el cierre definitivo de al menos 16 supermercados y un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a un mínimo de 565 y un máximo de 633 trabajadores.

Este ajuste representa una de las mayores reestructuraciones de Alcampo en España y responde a la necesidad de adaptarse a un mercado retail en profunda transformación.

Tras 45 años, un histórico supermercado cerró 16 tiendas en todo el país y deja sin trabajo a más de 500 empleados Alcampo corporativo

¿Por qué el supermercado cierra 16 sucursales?

El principal motivo es la adaptación a los nuevos hábitos de consumo de los españoles. El crecimiento del comercio electrónico, la preferencia por compras rápidas y de proximidad, y la fuerte competencia de operadores como Mercadona, Lidl, Carrefour y Amazon han reducido la rentabilidad de varios establecimientos de gran formato.

Muchos de los locales afectados proceden de la adquisición de 224 tiendas a Dia en 2023, que no han cumplido las expectativas de rentabilidad. Inicialmente, en mayo de 2025, Alcampo planteó cerrar hasta 25 tiendas y afectar a 710 empleados.

Tras negociaciones, las cifras se han rebajado significativamente. De esta manera, las 565 personas despedidas se incluyen dentro de los cierres de sucursales y las reducciones de plantilla.

Las cifras definitivas del ERE y los cierres

Según el acuerdo alcanzado en junio de 2025 con los sindicatos Fetico, CCOO y UGT:

Cierres definitivos : 16 supermercados, que afectan directamente a 196 trabajadores.

Total de despidos : entre 565 (mínimo) y 633 (máximo) en toda la compañía.

Reducciones adicionales: 404 empleados en 127 centros que seguirán operativos.

Tras 45 años, un histórico supermercado cerró 16 tiendas en todo el país y deja sin trabajo a más de 500 empleados EFE

Vale destacar que las cifras fueron evolucionando durante el año pasado:

Mayo 2025 (anuncio inicial) : se hablaba de hasta 25 cierres y 710 afectados. Esta versión aparece en noticias más antiguas.

Junio 2025 (acuerdo final): se redujo a 16 cierres y máximo 633 despidos (11% menos que lo inicial). Esta es la información actual y mayoritaria en fuentes recientes y de calidad.

Medidas de apoyo a los trabajadores afectados

El acuerdo incluye condiciones relativamente favorables: