Tras los días de frío, llega un diluvio histórico con tormentas, un frente de nubes negras y fuertes lluvias

Después de una semana larga de frío, cielo nublado y tiempo seco, el AMBA se prepara para un cambio de escenario. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa el regreso de las lluvias y las tormentas hacia mediados de la semana próxima, con un frente de inestabilidad que podría dejar acumulados moderados sobre Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

El período seco se extiende hasta el martes 26 de mayo, sin embargo, desde el miércoles 27 de mayo, el panorama cambia.

Cuándo, cuánto y dónde llueve en el AMBA

El pronóstico indica posibilidades de lluvias y tormentas tanto para el miércoles 27 como para el jueves 28 de mayo.

El modelo europeo ECMWF sitúa al miércoles como la jornada más inestable del período, con una mínima de 16 °C y una máxima de 24 °C, valores muy por encima de los registrados durante esta semana.

El ascenso térmico previo es parte del mecanismo: el viento rota hacia el norte y el noreste desde el domingo 24, lo que inyecta humedad y favorece la inestabilidad .

Ese contraste entre el aire cálido y húmedo del norte con masas más frías es el combustible de las tormentas.

Según el SMN, las localidades con mayor probabilidad de verse afectadas incluyen:

Ciudad de Buenos Aires.

La Matanza, Morón y Merlo (oeste del conurbano)

Quilmes, Berazategui y Florencio Varela (sur del conurbano).

Tigre, San Fernando y Pilar (zona norte y delta).

Qué se espera para el resto de la semana antes de las tormentas

Hasta el martes 26, el tiempo se mantiene estable pero frío. Las mínimas oscilan entre 6 y 11 °C en Capital Federal, con registros de 2 a 4 °C menos en el conurbano.

Las jornadas más frías son el jueves 22 y el viernes 23, con máximas que no superarían los 13 °C y mínimas que podrían bajar hasta 6 °C en distintos puntos de la Ciudad.

El lunes 25 ya se prevé una máxima de 18 °C y el martes 26 podría llegar a los 21 °C, como antesala directa de las tormentas.

El pronóstico puede ajustarse en las próximas 48 horas. El SMN actualizará los avisos meteorológicos a medida que el sistema se acerque a la región.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

En tanto, este fin de semana el clima en CABA, según el Servicio Meteorológico Nacional, será de la siguiente manera:

Viernes 22 de mayo : Máxima: 13°C y Mínima 7°C mayormente nublado durante mañana y tarde, y despejado durante la noche.

Sábado 23 de mayo : Máxima: 15°C y Mínima 9°C, y despejado durante todo el día.

Domingo 24 de mayo: Máxima: 16°C y Mínima 5°C, y parcialmente nublado durante todo el día.