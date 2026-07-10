El descenso de las temperaturas no supondrá un alivio inmediato para toda España. El calor en España seguirá presente en amplias zonas, mientras la entrada de aire frío en altura favorecerá un aumento de la inestabilidad durante las próximas horas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene este viernes 10 de julio avisos por tormentas, precipitaciones intensas y máximas elevadas. Los fenómenos más adversos se concentrarán durante la tarde y afectarán de forma desigual al interior de la mitad norte, el centro peninsular, Baleares y el valle del Ebro.

Las provincias donde habrá tormentas con granizo y lluvias intensas

Un embolsamiento de aire frío en altura generará nubes de evolución, chubascos y tormentas localmente fuertes en el centro y la mitad norte de la Península. Según la previsión nacional, estos episodios podrán dejar rachas muy fuertes de viento y precipitaciones intensas, especialmente en el sector oriental del sistema Ibérico y el entorno occidental de la cordillera Cantábrica.

Los avisos meteorológicos de AEMET afectan a zonas de Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana. En Sanabria y la meseta de Burgos, las tormentas con granizo podrán llegar con rachas muy fuertes. La previsión contempla hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora en el suroccidente asturiano y hasta 20 litros por metro cuadrado en áreas de Teruel y el interior norte de Valencia. También se esperan fenómenos adversos en la Serranía de Guadalajara y el Valle de Arán.

Fuertes tormentas con granizo sacudirán varias provincias mientras el calor supera los 39 grados: cuáles son las zonas en alerta.

El calor continúa con temperaturas superiores a 39 grados

Las máximas bajarán en buena parte de la Península, pero todavía superarán los 35 grados en numerosos puntos. AEMET prevé temperaturas extremas por encima de 38 grados en Baleares, el valle del Ebro y zonas próximas, además de algunas áreas de Andalucía y las cuencas del Tajo y del Segura.

Los avisos por calor alcanzan el nivel naranja por temperaturas de 39 grados en el interior y otras zonas de Mallorca, las Cinco Villas de Zaragoza y la depresión central de Lleida. La previsión para Baleares señala que los termómetros podrían llegar incluso a 40 o 41 grados en Mallorca, mientras que algunas zonas bajas de Aragón se moverán entre 38 y 40 grados. Las mínimas no bajarán de 20 grados en los litorales mediterráneos, las depresiones del nordeste, la meseta Sur y áreas del interior del sureste.

Qué precauciones tomar ante los avisos meteorológicos

AEMET actualiza los avisos según la evolución de las tormentas, por lo que conviene consultar el mapa oficial antes de realizar actividades al aire libre o desplazarse por las zonas en alerta. El Ministerio de Sanidad recomienda beber agua con regularidad, permanecer en lugares frescos y evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales. Las personas mayores, los menores de cuatro años, las embarazadas, quienes padecen enfermedades crónicas y quienes trabajan al aire libre requieren especial atención. Durante una tormenta, Protección Civil aconseja seguir las indicaciones de los servicios públicos y evitar exponerse a riesgos innecesarios.