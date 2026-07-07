Se aproxima el diluvio del año con más de 90 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento.

El pronóstico meteorológico anticipa una combinación de fenómenos que traerán lluvias fuertes en buena parte del país, mientras el norte de México enfrentará temperaturas muy elevadas.

De acuerdo con el reporte extendido de 96 de la Conagua, diversas circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, una vaguada que va de la península de Yucatán hacia el oriente mexicano, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la onda tropical número 16 provocarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en la mayoría del territorio nacional.

Zonas con lluvias más intensas y riesgo de granizo

Lluvias de entre 75 y 150 milímetros

Se prevén lluvias puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en: zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Pronóstico extendido Conagua

Caída de granizo

También existe posibilidad de caída de granizo en entidades del noreste, occidente y centro del país.

Lluvias fuerrtes de 50 a 75

Otras regiones registrarán lluvias fuertes de 50 a 75 milímetros, como Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, mientras que zonas como la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Hidalgo y varios estados del norte y sureste tendrán chubascos de 25 a 50 milímetros.

El reporte también advierte sobre vientos que podrían alcanzar rachas de 50 a 70 km/h en estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con posibilidad de derribar árboles y anuncios publicitarios.

Calor extremo continuará en el norte del país

Mientras tanto, una circulación anticiclónica mantendrá un ambiente muy caluroso en el norte de México, con una onda de calor activa en el centro y sur de Baja California Sur y en Sonora.

Se esperan temperaturas superiores a los 45 °C en el noreste de Baja California y el centro de Sonora. Otras zonas, como el centro y sur de Baja California Sur, el norte y centro de Sinaloa, el noreste y oeste de Chihuahua, el este de Nuevo León y el oeste de Tamaulipas, alcanzarán entre 40 y 45 °C.

Pronóstico extendido hasta el 10 de julio

Para el periodo del 8 al 10 de julio, el pronóstico indica que las condiciones de lluvia se mantendrán en gran parte del territorio, incluido el Valle de México y la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas esperadas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Veracruz. La onda de calor, además, se extenderá a partir del jueves hacia el noreste de Chihuahua y el oeste de Coahuila.

Autoridades señalan que las lluvias fuertes podrían generar incrementos en niveles de ríos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.