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Las condiciones meteorológicas previstas para el viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de julio mantendrán bajo vigilancia a diferentes regiones de Colombia. Aunque el viernes comenzará con una leve disminución en los acumulados de lluvia respecto a jornadas anteriores, el Ideam advierte que persistirán las precipitaciones en amplios sectores del país y que el ambiente seguirá siendo muy inestable durante el fin de semana, especialmente en el Pacífico, la Amazonía, la Orinoquía y parte de la región Andina.

A este panorama se suma la combinación de humedad, altas temperaturas en el Caribe y la permanencia de alertas por inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos en varias cuencas del territorio nacional.

¿Cuáles serán las zonas más afectadas por las lluvias entre el viernes 10 y el domingo 12 de julio?

El pronóstico indica que las precipitaciones más importantes continuarán concentrándose sobre el occidente y el sur del país, aunque también habrá lluvias en sectores del Caribe y la región Andina.

Los departamentos con mayor probabilidad de registrar aguaceros fuertes durante este periodo son:

Chocó.

Antioquia.

Córdoba.

Risaralda.

Caldas.

Valle del Cauca.

Cauca.

Nariño.

Santander.

Norte de Santander.

Boyacá.

Arauca.

Casanare.

Meta.

Vichada.

Guainía.

Guaviare.

Caquetá.

Putumayo.

Amazonas.

En varias de estas zonas las lluvias estarán acompañadas por tormentas eléctricas, ráfagas de viento y elevados acumulados de agua, principalmente durante las tardes y noches.

Se aproxima el diluvio del año con 48 horas de lluvias intensas y tormentas eléctricas: estas serán las zonas más afectadas. ChatGPT - creada con IA

¿Cómo estará el clima el viernes 10 de julio en Colombia?

El viernes comenzará con una ligera reducción de las lluvias frente al jueves, pero eso no significa que desaparezcan las precipitaciones.

Persistirán aguaceros sobre el occidente del país y en las regiones Orinoquía y Amazonía, mientras que en el Caribe continuarán predominando las altas temperaturas, especialmente en departamentos como Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y sectores de Antioquia y Norte de Santander.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan lluvias intermitentes durante la tarde y la noche.

¿Dónde habrá tormentas eléctricas durante el fin de semana?

Las tormentas eléctricas seguirán siendo uno de los principales fenómenos meteorológicos del fin de semana.

Las mayores probabilidades se concentran sobre:

Chocó.

Occidente de Valle del Cauca.

Cauca.

Nariño.

Golfo de Urabá.

Antioquia.

Arauca.

Vichada.

Caquetá.

Amazonas.

Guainía.

En estas regiones podrán presentarse descargas eléctricas frecuentes, fuertes aguaceros y ráfagas de viento que reduzcan la visibilidad y compliquen la movilidad terrestre.

¿Qué alertas mantiene activas el Ideam?

Además del pronóstico de lluvias, el Ideam mantiene diferentes alertas relacionadas con los efectos del clima.

Entre las principales se encuentran:

Alertas rojas por riesgo de deslizamientos en municipios de Chocó, Boyacá y Meta.

Alertas hidrológicas por posibles crecientes súbitas e inundaciones en cuencas de las regiones Magdalena-Cauca, Caribe, Pacífico, Orinoquía y Amazonía.

Alertas por altas temperaturas y riesgo de golpe de calor en departamentos del Caribe colombiano.

Las autoridades recomiendan seguir los reportes oficiales y atender cualquier instrucción emitida por los organismos locales de gestión del riesgo.

¿Cómo estará el clima en Bogotá durante el fin de semana?

En la capital del país continuará predominando un ambiente fresco.

Para el viernes se esperan cielos entre parcial y mayormente nublados durante la mañana, con lloviznas aisladas en sectores del suroriente. En la tarde podrían presentarse lluvias ligeras en localidades como Usaquén, Suba y Engativá, mientras que la temperatura máxima rondará los 20 °C.

Durante el fin de semana persistirá el cielo variable, con posibilidad de lluvias débiles en horas de la tarde y la noche, manteniendo temperaturas cercanas a los valores habituales para esta época del año.