El país de América Latina con mejor progreso social que supera incluso a potencias mundiales

Chile reafirmó su posición como líder en la región en lo que respecta a mejor progreso social, según el último ranking del INCAE (Instituto Centroamericano de Administración de Empresas), una base de datos por demás consultada a nivel mundial llamada IPS (Índice De Progreso Social).

La nación trasandina no solo ocupa el primer lugar en América Latina, sino que también supera a países con liderazgo sostenido como Uruguay y Costa Rica, situándose en los mejores puestos a nivel regional.

¿Qué país ocupa el primer lugar en mejor progreso social en América Latina, según INCAE?

Según el último ranking publicado por el INCAE existe un liderazgo sostenido en la región con trayectorias de alto desempeño :

Chile (36.º, 79,50).

Uruguay (37.º, 79,33).

Costa Rica (39.º, 78,85).

“Durante más de una década, estos países lograron combinar mejoras en las necesidades básicas con avances relativamente estables en bienestar y oportunidades”, indicaron en el sitio oficial.

En este marco, la Argentina sumado a Brasil, Panamá y Colombia “supera con creces los promedios regionales y mundiales”.

Durante más de una década, estos países lograron combinar mejoras en las necesidades básicas con avances relativamente estables en bienestar y oportunidades.

¿Quiénes lograron el mayor progreso?

Otra de las sorpresas que brindó el ranking es que algunos países lograron mayor progreso en los últimos 15 años.

Paraguay (+5,9 puntos).

Bolivia (+5,6).

Honduras (+5,5).

Estos países “registraron los mayores incrementos acumulados en las puntuaciones totales de la región”, señalaron.

Ranking de progreso social en América Latina. INCAE.

Esto se debe a mejoras sostenidas en:

Educación básica.

Conectividad.

Acceso a servicios esenciales.

Esto demuestra que la toma de decisiones públicas tiene impacto en el progreso social y puede acelerarse cuando existe una continuidad.

¿En qué se basa el IPS que aplica INCAE?

El INCAE (a través de su centro CLACDS) no “inventa” desde cero el Índice de Progreso Social (IPS), sino que adapta e implementa en América Latina la metodología global del Social Progress Index, desarrollada por el Social Progress Imperative: su enfoque se basa en medir el bienestar real de las personas, más allá de lo económico.

El progreso social es la capacidad de una sociedad para:

satisfacer necesidades básicas.

sostener el bienestar.

generar oportunidades para que todos alcancen su potencia.

En este marco, es importante remarcar que el IPS se diferencia de otros indicadores porque:

No usa variables económicas (como el PBI).

Se enfoca solo en resultados sociales y ambientales.

Busca medir cómo vive la gente realmente, no cuánto produce el país.

Por ejemplo, el IPS no mide cuánto se invierte en hospitales, sino si la población efectivamente tiene acceso a salud.

Esta medición se divide en tres dimensiones del bienestar: