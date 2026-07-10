Este viernes, 10 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 702 (Niño).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 10 de julio

1° 702 11° 970 2° 997 12° 604 3° 612 13° 671 4° 772 14° 216 5° 086 15° 731 6° 711 16° 670 7° 099 17° 477 8° 985 18° 845 9° 860 19° 936 10° 041 20° 859

¿Qué significa soñar con Niño?

Soñar con un niño suele simbolizar inocencia, nuevos comienzos y el deseo de cuidar o ser cuidado. También puede reflejar tu conexión con el niño interior y la necesidad de recuperar la espontaneidad.

Si el niño aparece feliz y sano, augura crecimiento y proyectos frescos; si está triste o perdido, señala preocupaciones, responsabilidades no atendidas o vulnerabilidad emocional que requiere atención.

Recomendación para los apostadores

El Juego Responsable alienta hábitos que permiten disfrutar del juego sin poner en peligro el bienestar personal ni familiar. La principal recomendación es establecer límites claros de tiempo y dinero antes de arrancar a apostar.

Además, se aconseja no utilizar capital destinado a necesidades básicas ni recurrir a financiamiento. Apostar solo por diversión, con fondos disponibles, ayuda a mantener el control y evitar consecuencias negativas.