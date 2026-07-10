Este viernes, 10 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 702 (Niño).
Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 10 de julio
|1°
|702
|11°
|970
|2°
|997
|12°
|604
|3°
|612
|13°
|671
|4°
|772
|14°
|216
|5°
|086
|15°
|731
|6°
|711
|16°
|670
|7°
|099
|17°
|477
|8°
|985
|18°
|845
|9°
|860
|19°
|936
|10°
|041
|20°
|859
¿Qué significa soñar con Niño?
Soñar con un niño suele simbolizar inocencia, nuevos comienzos y el deseo de cuidar o ser cuidado. También puede reflejar tu conexión con el niño interior y la necesidad de recuperar la espontaneidad.
Si el niño aparece feliz y sano, augura crecimiento y proyectos frescos; si está triste o perdido, señala preocupaciones, responsabilidades no atendidas o vulnerabilidad emocional que requiere atención.
Recomendación para los apostadores
El Juego Responsable alienta hábitos que permiten disfrutar del juego sin poner en peligro el bienestar personal ni familiar. La principal recomendación es establecer límites claros de tiempo y dinero antes de arrancar a apostar.
Además, se aconseja no utilizar capital destinado a necesidades básicas ni recurrir a financiamiento. Apostar solo por diversión, con fondos disponibles, ayuda a mantener el control y evitar consecuencias negativas.