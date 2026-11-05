Tras años de espera por obras, pavimentarán 5 kilómetros de rutas hacia uno de los centros de esquí más importantes de la Patagonia: será clave en el acceso rápido para turistas y vecinos

Esta semana se confirmó que pavimentarán 5 kilómetros de la Ruta 19, desde el empalme con la Ruta Nacional 40 hasta el complejo turístico del Cerro Chapelco, San Martín de los Andes, uno de los centros de esquí más importantes de la Patagonia. Se trata de un camino que une con el estacionamiento del centro de esquí, que hasta el momento no tiene asfalto .

El proyecto lo anunció el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, a través de su cuenta de X y aseguró de que se trata de una obra muy esperada porque mejorará la circulación, seguridad vial y el acceso rápido de esquiadores, trabajadores, vecinos y turistas.

Qué dijo el gobernador de Neuquén

Figueroa anunció la obra a través de su cuenta de X. “Firmamos el convenio para pavimentar los 5 kilómetros de la Ruta 19, desde la Ruta Nacional 40 hasta el complejo del Cerro Chapelco”, confirmó el miércoles 4 de noviembre.

Luego remarcó: “ La obra comienza la semana que viene , con el compromiso de la empresa y el trabajo conjunto de los ministerios y Vialidad provincial.

COMIENZA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA AL CERRO CHAPELCO



Firmamos el convenio para pavimentar los 5 kilómetros de la ruta 19, desde la ruta nacional 40 hasta el complejo del Cerro Chapelco. La obra comienza la semana que viene, con el compromiso de la empresa y el trabajo conjunto… pic.twitter.com/NA7J8tVCI6 — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) November 4, 2026

“Es una obra esperada durante muchos años por San Martín de los Andes y el sur neuquino. Un acceso más rápido y seguro para turistas y vecinos, concretado junto a las comunidades, con consulta previa, libre e informada”, concluyó.

Cabe destacar que el proyecto se acordó a través de un proceso de diálogo con la comunidad mapuche Curruhuinca, según el Ministerio de Infraestructura Neuquén, para garantizar la seguridad territorial.

Qué actividades se realizan en el Cerro Chapelco

Durante el invierno (generalmente de junio a septiembre), Cerro Chapelco ofrece:

Pistas de esquí y snowboard para principiantes, intermedios y expertos.

Escuela de esquí y snowboard para niños y adultos.

Alquiler de equipos.

Medios de elevación (sillas y telesillas) para acceder a las distintas pistas.

Áreas para principiantes y para práctica.

Restaurantes y refugios de montaña con vistas panorámicas.

En conclusión, las obras que se realizarán en la Ruta 19 favorecerán el ingreso esquiadores, trabajadores y turistas al complejo turístico.