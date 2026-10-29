El proyecto busca generar cerca de 10,500 empleos directos y aliviar la saturación de los puertos de Los Ángeles y Long Beach.

La construcción del megapuerto Punta Colonet dio un paso formal el 28 de octubre de este año, cuando autoridades de Baja California encabezaron la colocación de la primera piedra de este proyecto portuario. La obra busca fortalecer el comercio de México en el océano Pacífico, mejorar la conexión con Estados Unidos y ampliar la capacidad logística del país.

De acuerdo con la Secretaría de Marina (Semar), el desarrollo contempla infraestructura portuaria, ferroviaria e industrial, con el objetivo de convertir a la región en un punto estratégico para el movimiento de mercancías y las exportaciones mexicanas.

¿Dónde estará el megapuerto Punta Colonet?

El megapuerto Punta Colonet se ubicará en la costa de Baja California, en la zona de Bahía Colonet, al sur de Ensenada. Según Semar, el proyecto se encuentra a unos 240 kilómetros de la frontera con Estados Unidos y busca facilitar el acceso al mercado norteamericano.

Anteriormente, el 5 de septiembre de 2025, la Semar informó que otorgó la concesión del puerto a la Administración Portuaria Integral de Baja California, con una vigencia de 50 años. Además, el proyecto cuenta con un Programa Maestro de Desarrollo Portuario autorizado, de acuerdo con lo informado durante la ceremonia de octubre de 2026.

La infraestructura abarcará 2,769 hectáreas y prevé comenzar sus operaciones en 2029 para fortalecer el comercio mexicano en el Pacífico. Gobierno de Baja California

¿Cuándo comenzará a operar el megapuerto de Baja California?

La primera piedra se colocó el 28 de octubre de 2026, en un acto encabezado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, con participación de representantes de la Semar y de Grupo ICA. La fecha prevista para el inicio de operaciones es 2029, aunque el desarrollo de la infraestructura continuará por etapas.

El plan oficial contempla tres etapas de construcción entre 2026 y 2035, con una superficie total de 2,769 hectáreas y un recinto portuario de 83 hectáreas . El proyecto prevé un calado de 17.5 metros para recibir embarcaciones de gran tamaño.

¿Cómo impulsaría el comercio mexicano en el océano Pacífico?

Uno de los principales objetivos del megapuerto Punta Colonet es aliviar la saturación de los puertos estadounidenses de Los Ángeles y Long Beach y ofrecer una alternativa logística para el comercio internacional. El proyecto contempla infraestructura para distintos tipos de carga, automatización y una zona industrial y de servicios.

Asimismo, se proyectan conexiones ferroviarias con Arizona y mejoras en la infraestructura carretera para facilitar el traslado de mercancías hacia Estados Unidos. La integración de estas vías será importante para conectar el puerto con los centros de producción y distribución.

Por su parte, la Semar estima que el proyecto podría contribuir a incrementar en más de 35% las exportaciones mexicanas por el Pacífico.

El impacto económico que tendrá el megapuerto Punta Colonet: presupuesto, empleos y zona industrial

La información difundida durante la ceremonia sitúa la inversión proyectada en más de 41,000 millones de pesos. En materia laboral, las estimaciones presentadas contemplan alrededor de 10,500 empleos directos y 30,000 indirectos. Estas cifras corresponden a puestos previstos durante el desarrollo y las actividades vinculadas con el puerto.

El megapuerto no se plantea únicamente como una terminal marítima. También se contempla el desarrollo de una zona industrial y de servicios vinculada con la manufactura, la minería, la energía y la agroindustria.

También se proyecta una ciudad portuaria con infraestructura urbana, movilidad y servicios públicos.