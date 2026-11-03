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Avanza el llamado a licitación abierto por el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata para llevar a cabo la proyectada demolición de la galería de granos del puerto de Mar del Plata. Siete firmas se presentaron para demoler esta estructura de unos 340 metros de extensión y hasta 27 de altura que se encuentra fuera de servicio y que se prevé retirar para garantizar condiciones de seguridad en ese sector próximo a la operatoria del Espigón 3.

La obra tiene un plazo de ejecución previsto de 210 días corridos. Consorcio Portuario Regional Mar del Plata

El acto de apertura de sobres realizado es el primer paso de un proceso que demandará la evaluación de cada una de las propuestas hacia la definición de cuál es la que responde a los requerimientos del pliego y resulta más conveniente para ejecutar la obra, que tiene un presupuesto oficial de $3.823 millones.

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Marcos Gutiérrez, presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, resaltó la cantidad y calidad de empresas que decidieron participar de esta licitación, varias de ellas con protagonismo en el rubro a nivel nacional. También remarcó que la obra no involucra a los silos y puntualizó que el retiro de esta estructura de la galería granelera implicará “mejores condiciones de seguridad y una optimización de espacios operativos para la actividad general en zona próxima a uno de los muelles con mayor dinámica de embarcaciones ”.

El acto de apertura de sobres realizado es el primer paso de este proceso. Consorcio Portuario Regional Mar del Plata

El pliego de bases y condiciones prevé una obra que incluye la la demolición y desguace de las torres, escaleras, losas, vigas, tabiques y columnas que conforman la totalidad de la galería de embarque granelera ubicada en el Espigón 3. Abarcan infraestructura de unos 340 metros que se extiende desde el primer conjunto de columnas y tabiques que nace en los elevadores graneleros hasta el final de la Sección 13a del citado espigón, área destinada específicamente al amarre de buques y actividades de carga y descarga propias del sector.

La obra tiene un plazo de ejecución previsto de 210 días corridos, no involucra a los silos que en otros tiempos oficiaron como depósitos de granos y el plan de trabajo que llevará adelante la empresa que resulte adjudicada en esta licitación tiene prohibición explícita del uso de explosivos como alternativa o mecanismo de demolición.