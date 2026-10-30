Con 1.2 km y cuatro carriles, la obra inaugurada por la SICT en Tlaxcala beneficiará a más de 73,000 habitantes y al transporte regional.

El Gobierno de México inauguró el Distribuidor Vial Santa Ana Chiautempan, en Tlaxcala, una infraestructura que busca mejorar la movilidad y reducir los tiempos de traslado en uno de los corredores carreteros más transitados de la región.

La obra tiene una longitud de 1.2 kilómetros, cuenta con cuatro carriles y permitirá ahorrar hasta 30 minutos por trayecto, según informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en su cuenta de X. Además, beneficiará a más de 73,000 habitantes y facilitará la circulación entre Puebla y Apizaco.

¿Dónde está ubicado el nuevo distribuidor vial de Tlaxcala?

El Distribuidor Vial Santa Ana Chiautempan se encuentra en la intersección de la carretera federal 121, conocida como vía corta Puebla-Santa Ana Chiautempan, con la avenida Antonio Díaz Varela, en Tlaxcala.

Antes de su construcción, este punto registraba largas filas de vehículos y retrasos en la circulación debido a los semáforos y los cruces a nivel. Esta situación afectaba especialmente a quienes transitaban por el corredor que conecta Puebla con Apizaco.

De acuerdo con el video institucional publicado el 29 de octubre en la cuenta oficial de la SICT en X (@SICTmx), la nueva infraestructura permite mantener una circulación continua, sin detenerse en el cruce semaforizado.

El Distribuidor Vial Santa Ana Chiautempan en Tlaxcala agilizará el tránsito entre Puebla y Apizaco, reduciendo los tiempos en 30 min. X - @SICTmx

La obra tiene una longitud de 1,2 kilómetros y cuenta con cuatro carriles en total

La obra tiene una longitud total de 1.2 kilómetros y cuenta con dos carriles de circulación por sentido, es decir, cuatro carriles en total.

Uno de los principales desafíos técnicos fue construir un nuevo puente en un tercer nivel, por encima de la estructura existente, sin interrumpir el tránsito vehicular durante los trabajos.

La SICT también explicó que las labores requirieron intervenciones adicionales, como la reubicación de líneas eléctricas y de agua potable.

El distribuidor permitirá ahorrar 30 minutos en traslado y beneficiará a más de 70,000 kilómetros

Según la SICT, el distribuidor vial permitirá ahorrar un estimado de 30 minutos por trayecto. La eliminación de las detenciones en el cruce semaforizado busca agilizar los recorridos entre Puebla y Apizaco, además de mejorar las condiciones de seguridad vial para quienes utilizan esta conexión carretera.

De esta manera, la infraestructura beneficiará a más de 73,000 habitantes de la región y también tendrá impacto en el transporte de mercancías. A su vez, la construcción también tuvo un beneficio económico importante con la creación de 2,220 empleados directos.