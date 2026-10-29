Las autoridades municipales plantean que la obra contribuya a mejorar los traslados de quienes se desplazan diariamente entre ambos territorios por motivos laborales, educativos y recreativos. Imagen ilustrativa.

La movilidad en el Valle de México podría sumar una nueva alternativa de transporte con el proyecto del Tren Ligero Naucalpan-Buenavista, oficialmente denominado Tren Ligero Río Hondo-Buenavista. La propuesta contempla conectar al municipio de Naucalpan, en el Estado de México, con Buenavista, una de las principales zonas de conexión de la Ciudad de México.

El proyecto es impulsado por el gobierno municipal de Naucalpan en coordinación con autoridades estatales y federales. Por ahora, la iniciativa se encuentra en una etapa de planeación y estudios, por lo que todavía no existe una fecha definida para el inicio de las obras ni para la entrada en operación del tren.

En su trayecto por la capital, la línea atravesaría las alcaldías Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La propuesta contempla una inversión estimada de 15,160 millones de pesos y una ruta de 14.6 kilómetros, con 7.4 kilómetros dentro de Naucalpan y otros 7.2 kilómetros en territorio de la Ciudad de México.

Tren Ligero Naucalpan-Buenavista: ¿cuál será la ruta?

El recorrido tendría como punto de partida San José Río Hondo, en Naucalpan, y llegaría hasta Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc.

En territorio de Naucalpan se contemplan seis estaciones:

Ahuizotla

Centro

El Molinito

Zomeyucan

La Cañada

Río Hondo

Una de las conexiones previstas estaría en El Molinito, donde el nuevo tren podría enlazarse con la Línea 3 del Mexicable, proyecto que busca conectar Naucalpan con la zona de Cuatro Caminos.

La llegada a Buenavista también permitiría vincular el Tren Ligero con diferentes sistemas de transporte de la capital, entre ellos:

Tren Suburbano Cuautitlán

Línea B del Metro

Red del Metrobús

Además, la terminal tendría conexión con los servicios ferroviarios entre Buenavista y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

¿Cuántos pasajeros viajarían en el Tren Ligero?

De acuerdo con las estimaciones del proyecto, la nueva ruta podría movilizar alrededor de 192,000 pasajeros al día, debido al elevado flujo de personas entre el Estado de México y la Ciudad de México.

El área de influencia alcanzaría a aproximadamente 1.74 millones de habitantes, mientras que cerca de 400,000 personas serían beneficiarios directos. También se contempla que alrededor de 80,000 habitantes de zonas con alto grado de marginación puedan beneficiarse de la nueva infraestructura.

¿En qué etapa se encuentra el proyecto?

El Tren Ligero Naucalpan-Buenavista todavía no está en construcción. El gobierno municipal informó que mantiene mesas de trabajo con autoridades de los tres niveles de gobierno y reuniones con habitantes de las comunidades ubicadas en el posible recorrido.

El estudio ejecutivo del proyecto ya fue concluido . Los estudios de preinversión contaron con la participación de la Unión Europea, que durante la administración federal anterior destinó cerca de 6 millones de pesos para la elaboración del documento técnico.

La propuesta también forma parte de la planeación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Sin embargo, su construcción dependerá de:

Resultados técnicos

Acuerdos entre las autoridades involucradas

Diálogo con las comunidades que se encuentran dentro del posible trazo

Por el momento, no hay un calendario oficial para el comienzo de las obras ni para la puesta en funcionamiento del tren.

De concretarse, el Tren Ligero Río Hondo-Buenavista representaría una nueva conexión ferroviaria entre Naucalpan y el centro de la Ciudad de México, además de ampliar las alternativas de transporte disponibles para los habitantes de ambas zonas.