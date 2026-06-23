Tras años de abandono, construirán una obra clave para la provincia que le pondrá fin a las inundaciones.

La histórica problemática de las inundaciones en los Valles de Jujuy podría comenzar a quedar atrás tras el anuncio de una obra hídrica de gran escala que busca transformar la realidad de la región.

Luego de años de postergaciones y reclamos, el proyecto contempla la construcción de un sistema de siete canales colectores pluviales, una infraestructura clave para ordenar el escurrimiento del agua y disminuir los riesgos en épocas de lluvias intensas .

La iniciativa apunta a resolver un problema estructural que afecta tanto a zonas urbanas como rurales.

Cada temporada de fuertes lluvias genera complicaciones recurrentes: calles anegadas, viviendas afectadas y daños en la producción local.

En ese contexto, esta obra hídrica en Jujuy aparece como una solución de fondo que permitirá mejorar la calidad de vida de miles de habitantes.

Un sistema de drenaje pensado para el futuro

El proyecto se anunció en un acto encabezado por el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, donde se presentó esta idea.

La iniciativa apunta a resolver un problema estructural que afecta tanto a zonas urbanas como rurales. El Constructor

El proyecto contempla la ejecución de siete canales colectores pluviales estratégicamente ubicados en distintos puntos de los Valles jujeños.

Su función principal será captar, conducir y encauzar el excedente de agua de lluvia, evitando que se acumule en zonas críticas. Este tipo de infraestructura resulta esencial en regiones donde el crecimiento urbano no fue acompañado por obras de drenaje adecuadas.

Además de reducir las inundaciones, el sistema también contribuirá a preservar la infraestructura existente, como caminos y viviendas, y a evitar pérdidas económicas en sectores productivos.

En este sentido, la obra no solo tiene un impacto ambiental, sino también social y económico, consolidándose como una inversión clave para el desarrollo regional.

Otro punto destacado es que la planificación contempla criterios técnicos actualizados, adaptados a los desafíos climáticos actuales. Esto permite proyectar una solución más eficiente y sostenible en el tiempo, algo que no siempre se logró con intervenciones anteriores.

Fin de una problemática histórica

Durante años, las inundaciones en los Valles de Jujuy fueron una constante que afectó a comunidades enteras . La falta de infraestructura adecuada y la expansión urbana sin planificación generaron un escenario complejo, donde cualquier lluvia intensa se traducía en emergencias.

La puesta en marcha de esta obra hídrica marca un cambio de rumbo. Desde el sector destacan que no se trata de una solución parcial, sino de un abordaje integral del problema. La construcción de los canales colectores permitirá ordenar el sistema pluvial de la región, reduciendo significativamente los eventos de anegamientos.

Si bien los plazos y el avance de obra serán claves para medir su impacto real, la expectativa es alta. La concreción de este proyecto representa no solo el fin de una deuda histórica, sino también una oportunidad para impulsar un desarrollo más seguro y planificado en los Valles jujeños.

Con esta inversión, Jujuy da un paso importante hacia la solución de una problemática que durante años condicionó su crecimiento. La obra hídrica, largamente esperada, busca convertirse en un antes y un después para toda la región.