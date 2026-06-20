Construyen un moderno metrobús que aliviará el tránsito de la área más congestionada de Buenos Aires

El Ministerio de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires anunció la realización de un nuevo metrobús de casi 5 kilómetros de longitud en una autopista que conecta el conurbano con la Capital Federal.

La obra, que avanzó un 40%, facilitará que el transporte público circule por un carril exclusivo, lo que contribuirá a disminuir la congestión de la ruta y prevenir los embotellamientos.

Construyen un nuevo metrobús que destrabará el tráfico de la zona más transitada de Buenos Aires (foto: archivo).

El nuevo sistema de metrobús que cambiará para siempre el tránsito en la ciudad

El Gobierno porteño presentó el Masterplan Dellepiane, un proyecto integral que transformará de manera definitiva el tráfico de la Autopista Dellepiane a fines del 2025.

El plan de obra abarca la construcción de un metrobús en una de las vías de acceso más importantes a la Ciudad.

El carril exclusivo destinado al transporte público contará con una longitud de 4,6 kilómetros y se interconectará con la Avenida General Paz, así como con el metrobús ya existente 25 de Mayo.

En este contexto, se implantarán 4 paradas que estarán aisladas del tránsito para facilitar el ascenso y descenso de los pasajeros.

Mejora del acceso Dellepiane y la creación de un parque lineal para los vecinos

En el marco del Masterplan Dellepiane, se llevará a cabo una transformación en la movilidad de más de 200.000 personas que utilizan este acceso. El eje central será el vial y se prevé la continuidad de las colectoras de la autopista que actualmente están cortadas por las vías del Ferrocarril Belgrano Sur.

El proyecto incluye la edificación de un parque lineal de más de 4 kilómetros que contará con espacios de recreación, como postas deportivas y zonas verdes, con el fin de mejorar la calidad de vida de los residentes.

Las obras contemplan además un plan hidráulico para entubar los ramales secundarios Dellepiane Norte y Zelarrayán que se conectan con el arroyo Cildañez.

Levantan un moderno metrobús que aliviará el tráfico de la área más congestionada de Buenos Aires (foto: archivo)

Para obtener información adicional sobre los trabajos, se recomienda acceder a la página oficial del Gobierno de la Ciudad a través de este link.