Tras años de abandono, construirán un nuevo puente de 70 metros en uno de los espacios más emblemáticos de la provincia: fomentará el turismo con una espectacular vista al lago.

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan avanza con una de las obras más visibles del año en la provincia: la construcción de un puente peatonal de 70 metros que cruzará el lago del Parque de Mayo, uno de los espacios verdes más emblemáticos y concurridos de la capital sanjuanina.

La estructura forma parte de la remodelación integral del Sector 2 del parque y ya comenzó su etapa más concreta: el hormigonado de las fundaciones, que servirán de base para los 16 pilares que sostendrán el puente.

Qué va a tener el nuevo puente y para qué sirve

La pasarela no es solo una obra de conexión. Una vez habilitada, los visitantes podrán caminar sobre el lago, disfrutar de vistas panorámicas del entorno y recorrer el parque desde una perspectiva completamente nueva.

Una vez habilitada, los visitantes podrán caminar sobre el lago, disfrutar de vistas panorámicas del entorno y recorrer el parque desde una perspectiva completamente nueva. Ministerio de Infraestructura de San Juan

Una vez habilitada, los visitantes podrán caminar sobre el lago, disfrutar de vistas panorámicas del entorno y recorrer el parque desde una perspectiva completamente nueva. Ministerio de Infraestructura de San Juan

El diseño contempla:

70 metros de longitud total sobre el espejo de agua.

16 columnas distribuidas a lo largo del recorrido.

Fundaciones de hormigón como base estructural.

Integración con el resto de la renovación del lago.

Además del puente, la renovación del lago incluye mejora de veredas, reacondicionamiento de barandas e incorporación de iluminación LED en todo el sector.

Una vez habilitada, los visitantes podrán caminar sobre el lago, disfrutar de vistas panorámicas del entorno y recorrer el parque desde una perspectiva completamente nueva. Ministerio de Infraestructura de San Juan

Una renovación que recupera el parque en tres frentes

La remodelación del Sector 2 se organiza en tres ejes principales que van mucho más allá del puente.

El primero es la renovación completa del lago , que incluye todas las intervenciones ya mencionadas.

El segundo es la recuperación del trencito tradicional , un clásico del parque que forma parte de la memoria colectiva de los sanjuaninos.

El tercero es la construcción de nuevos núcleos sanitarios, que mejorarán la infraestructura para los miles de visitantes que reciben el espacio cada año.

El proyecto oficial busca que el Parque de Mayo recupere servicios históricos y al mismo tiempo incorpore infraestructura moderna acorde al uso cotidiano actual. No hay fecha de finalización oficial confirmada, pero la obra se encuentra en plena ejecución.

Una vez terminado, el puente peatonal sobre el lago será uno de los puntos más fotografiados de San Juan.