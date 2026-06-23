Tras 8 años abiertos, cerró un gigante del ramen japonés en Buenos Aires y el dueño se despedirá con un espectacular último servicio.

En el último tiempo, el contexto socioeconómico en Argentina se tornó un negocio difícil para los empresarios gastronómicos y muchos decidieron cerrar sus puertas .

Otros, en cambio, decidieron dar un giro de 180° para seguir apostando en el rubro realizando varios cambios estructurales en cuanto a lugar, propuesta de platos y conceptos.

En este marco, uno de los bares de ramen más reconocidos de Ciudad de Buenos Aires decidió decir adiós a Palermo Soho.

Tras 8 años abiertos, cerró un gigante del ramen japonés en Buenos Aires

Tras 8 años abierto, David Wu, dueño y socio gerennte de The Night Market, decidió cerrar las puertas de su negocio y lo comunicó a través de un video en Instagram.

“Venimos a contarles un poquito sobre el futuro de nuestro restaurante”, introdujo y luego explicó: “ Fueron ocho años hermosos donde aprendimos y crecimos juntos y por, sobre todo, nos divertimos un montón”.

Luego remató: “Queríamos contar que nuestro último servicio va a ser el 30 de este mes ”.

The Night Market se ganó un lugar entre las propuestas gastronómicas de Buenos Aires con más respeto, historia y técnica por la comida japonesa. Los comensales podían disfrutar de ramen, dumplins y platitos como en los bares de Asia.

El dueño se despedirá con un espectacular último servicio

Asimismo, David dio grandes noticias: próximamente abrirá un restaurante nuevo con un nuevo concepto, identidad y local.

“En este último tiempo hemos logrado un concepto donde capta la esencia de Japón y creemos que necesita su propio espacio. Vamos a mudarnos a un local más chico a crear una barra de ramen especializada para asegurarnos de que nuestro plato sea único y teletransportes a Japón”.

“Así que les comento que el concepto de The Night Market lamentablemente no va a seguir. Se vienen cosas y vamos a estar un tiempito cerrados. Tenemos tiempo hasta el 30 de este mes (junio) en el caso de que nos quieran visitar y recordar viejas épocas o en el caso de que no hayan venido prueben nuestra nueva carta”, concluyó el dueño.

El video terminó con una pista de lo que se vendrá: “Próximamente Guatemala 4602, Palermo Soho”.



