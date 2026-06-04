Tras 60 años de trayectoria, cerró una histórica editorial de Argentina y liquidarán todo su stock hasta finales del 2026

Confirmado y oficial | El Gobierno decretó feriado para el lunes 15 de junio y habrá un fin de semana largo en todo el país

El anuncio no llegó a través de un comunicado oficial ni de un posteo en redes: un cartel colgado en el stand de la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires fue la despedida: “Es nuestra última feria, y nuestro último año de actividad” .

Ediciones de la Flor fue fundada en 1966 por Daniel Divinsky y Ana María “Kuki” Miller y se consolidó como una referencia del campo editorial independiente argentino, con un catálogo que incluyó autores nacionales e internacionales de peso.

Durante décadas, publicó a Quino, Roberto Fontanarrosa, Caloi y Liniers, entre otros.

Por qué cerró la editorial que publicó a Mafalda durante 60 años

Los motivos son varios y se acumularon con el tiempo. El año pasado, los sobrinos y herederos de Quino anunciaron que toda la obra de Joaquín Lavado pasaría al sello Sudamericana , de la multinacional Penguin Random House.

Un cartel colgado en el stand de la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires fue la despedida de Ediciones de la Flor : “Es nuestra última feria, y nuestro último año de actividad”. Pilar Camacho.

Esto representó para la pequeña editorial un golpe profundo, ya que Mafalda era uno de sus principales “longsellers”.

A esto se sumó la caída en el consumo, el aumento en los costos, los cambios en los modos de editar, la edad de la directora, de 82 años, y la falta de sucesores.

En la carta de despedida, sus fundadores expresaron: “Nuestros autores más importantes han sido nuestra familia, pero sus herederos eligieron otros rumbos. Editar libros en la Argentina siempre fue una carrera con vallas y hasta aquí hemos llegado a los saltos”.

Asimismo expresaron: “Hoy la tecnología y el estado de la economía exigen nuevos y muy diferentes desafíos, que resultan determinantes para una editorial que ha mantenido su independencia como bandera. Es nuestra última feria, y nuestro último año de actividad“.

Kuki Miller aclaró que la editorial continuará operando hasta fines de 2026 para concluir trámites administrativos y recoger libros distribuidos en consignación. También fue tajante en un punto: nunca la venderían.

La industria editorial argentina en la actualidad

La industria editorial argentina atraviesa una situación compleja marcada por la combinación de dificultades económicas estructurales y cambios en los hábitos de consumo cultural .

Las editoriales, especialmente las pequeñas y medianas, enfrentan altos costos de producción debido a la inflación, el encarecimiento del papel y las limitaciones para importar insumos, lo que repercute directamente en el precio final de los libros.

Esto, sumado a la pérdida de poder adquisitivo del público, reduce las ventas y obliga a achicar tiradas, postergar lanzamientos o apostar por autores ya consolidados en lugar de nuevos proyectos.

A su vez, muchas librerías independientes tuvieron que cerrar o reinventarse, lo que restringe aún más los canales de distribución y visibilidad para la producción editorial local.