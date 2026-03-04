Una reconocida empresa textil con más de una década de trayectoria anunció su cierre definitivo. La noticia fue confirmada a través de sus redes sociales, donde la firma explicó que su etapa actual llega a su fin tras un proceso de crecimiento que, en los últimos años, se volvió insostenible frente a las condiciones del mercado. Manki detalló que ya bajó la persiana en seis de sus siete tiendas físicas. Su único local operativo permanecerá abierto hasta liquidar el stock final, mientras que la venta online continuará activa hasta agotar existencias. En el comunicado oficial publicado en Instagram, Manki explicó que la decisión llega después de diez años de expansión y trabajo sostenido. Según expresaron, ese mismo crecimiento se volvió un obstáculo en el contexto actual: “Siempre apostamos a crecer y crecer, pero llegó un momento en que eso nos jugó en contra”, señalaron desde la empresa. La marca dejó abierta la posibilidad de que Manki pueda volver en el futuro bajo otra administración o con un modelo renovado. Sin embargo, la conducción actual dio por terminada su etapa al frente del proyecto. La liquidación final se realizará en el local de Recoleta y a través de la tienda online, con precios por debajo del costo hasta agotar todo el stock. La salida de Manki se suma a un fenómeno que afecta a otras empresas argentinas. Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025 se registró la pérdida de más de 21.000 empleadores y una caída cercana a 270.000 puestos de trabajo.