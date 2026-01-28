Cerró una reconocida empresa textil argentina tras más de 100 años en el mercado. Foto: Shutterstock

La industria textil sufrió duro golpe después de conocer que una empresa del sector anunció el cierre definitivo de sus plantas productivas en el interior argentino. De esta manera, más de 250 trabajadores se quedaron sin sus puestos.

Se trata de Emilio Alal, una compañía que se fundó en 1914, con una reinversión permanente en desarrollos industriales, tecnológicos y comerciales, convirtiéndose en líder de ventas en curtiembre, hilandería de algodón, desmotadora y agronegocios.

El comunicado de la empresa que anunció su cierre

La compañía indicó en un comunicado que tras un “proceso de análisis y de haber agotado todas las instancias posibles”, se vieron obligados a tomar la “decisión no deseada de cerrar sus plantas productivas de hilados y telas de Goya (Corrientes) e hilados en Villa Ángela (Chaco)”.

A su vez, remarcaron que no lograron revertir el “escenario adverso” a pesar de que enfocaron sus esfuerzos en “la producción de telas para dar mayor valor agregado a nuestra producción de hilados, contando con una producción eficiente y estándares de calidad internacionales que permitieron exportar a países de nuestro continente”.

¿Por qué cerró la fábrica textil?

Dentro del mismo documento emitido por Emilio Alal Sacifi destacaron que hubo diferentes aspectos económicos y políticos que “tornaron inviable la continuidad de las operaciones”. Entre los motivos, destacaron:

Actual contexto económico y comercial adverso, sumado a problemas estructurales que afectan la competitividad de la industria nacional

La caída del poder adquisitivo en nuestro país, que impacto negativamente en la demanda de textiles

Elevados costos financieros, laborales, y energéticos, como así también elevada carga impositiva y atraso cambiario

Deterioro de la cadena de comercialización y cobranzas del sector textil, lo que afecto el flujo financiero de la compañía y limito su capacidad operativa.

Por tal motivo, la firma destacó que no se trata de una “decisión aislada o una falta de compromiso o voluntad”, sino que refleja “una crisis que afecta a la mayoría de las industrias manufactureras y de manera particular al sector textil que atraviesa el momento más complejo de su historia”.