Un gigante metalúrgico de La Plata anunció el cierre de su firma tras más de 20 años en el rubro. Esta situación se suma a una serie de quiebres y cierres del parque industrial platense y en otras áreas del país. La decisión de esta compañía familiar de bajar sus persianas se dio tras distintas situaciones adversas que venía afrontando la compañía desde hace años advertía sobre el riesgo laboral que enfrentaban. En esta línea, los mismos dueños de la firma habían alertado por el riesgo de que “más de 20 hogares perdieran su ingreso” antes de esta última decisión. El cierre de la metalúrgica Socolor S.A. indica un alerta para la industria platense. Tras más de dos décadas de actividad ininterrumpida, esta empresa familiar, que nació tras la crisis de 2001, debió cerrar por su compleja situación financiera y económica. Esta PyME fue fundada en el 2003 por Salvador Nicolicchia. La firma se dedicaba a fabricar chapas para electrodomésticos de línea blanca e iluminación. Pese a la crisis del sector de la “línea blanca” y la iluminación, la consecuencia más dura son los despidos de sus operarios. Distintos trabajadores perdieron su fuente de ingresos y muchos llevaban más de una década en la plata ubicada en la calle 526 de la capital bonaerense. El final de la firma comenzó a verse más cerca en 2024 según contaron desde la empresa al diario local 0221 de La PLata. “Las ventas comenzaron a bajar de forma exagerada, hasta un 40%, y ya en 2025 producíamos un 30%”, expresó el dueño, Mariano Nicolicchia. Durante las primeras semanas de 2026, la fábrica solo producía un 10% y la situación se volvió “imposible de soportar”, amplió. A pesar de haber sorteado varias dificultades durante sus más de 22 años de producción, la empresa de la familia Nicolicchia decidió cerrar Socolor S.A en La Plata y aseguraron que se debe a la recesión de la actividad en el país. “La decisión del cierre fue el corte total de la actividad. Tomar la decisión fue muy duro y difícil, somos una familia que generó siempre mucho trabajo”, cerró con dolor. Pese a que a la decisión de esta firma impactó en el sector, no se trata de un hecho aislado, sino de una crisis puntualizada por distintos referentes como la Asociación De Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) que contó que ocho de cada diez empresas prevén que su nivel de producción se mantendrá igual o disminuirá en los próximos meses y no esperan incorporar personal. El último mes del 2025 marcó con mayor claridad la situación del sector. En diciembre de 2025 la producción metalúrgica registró una caída interanual del 7,1% y una baja del 1,3% respecto de noviembre. De esta manera, el sector opera alrededor de un 20% por debajo de su último punto más alto y se mantiene en niveles similares a los observados durante la pandemia de 2020. Por otro lado, desde los gremios metalúrgicos indicaron que el cierre de esta compañía es una “señal de alarma para otras empresas del cinturón industrial” platense. Por último, criticaron la falta de medidas de protección para la industria nacional que “pone en riesgo miles de puestos de trabajo que dependen de la estabilidad del mercado interno”.