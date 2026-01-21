Cerró una importante empresa de papas fritas y dejó sin trabajo a 100 trabajadores. Foto: NA Noticias

Una importante empresa que fabrica papas fritas cerró su planta en Munro (partido de Vicente López, Buenos Aires) y cerca de 100 personas quedaron sin sus puestos de trabajo. Esta medida forma parte de una reorganización global de su red industrial para mejorar la rentabilidad y la eficiencia operativa.

Se trata de la multinacional Lamb Weston, una de las principales productoras mundiales de papas fritas congeladas (conocidas como papas prefritas o french fries industriales). La compañía, de origen estadounidense, suministra a mercados mayoristas, restaurantes y exporta a gran escala en la región.

Cerró una importante empresa de papas fritas y dejó sin trabajo a 100 trabajadores. Foto: Lamb Weston

¿Por qué cerró esta empresa?

Según la compañía, el cierre responde a una estrategia mundial de optimización de costos y modernización de activos. En ese sentido, la directora de la cadena de suministro de Lamb Weston, Sylvia Wilks, explicó: “Estas acciones forman parte de nuestra estrategia más amplia para mejorar la rentabilidad y fortalecer la eficiencia operativa en toda nuestra red global de manufactura”.

De esta manera, insistió en que la clave para generar valor para los clientes es “gestionar de manera efectiva los costos a lo largo de la cadena de suministro”. También enfatizó: “Al mismo tiempo, nos permite priorizar inversiones que modernicen los activos físicos y mantengan las operaciones eficientes, resilientes y preparadas para el crecimiento futuro”.

¿Cómo sigue el negocio de esta empresa en Argentina?

No se trata de una salida directa de Argentina, sino que la producción que antes se realizaba en Munro ahora se centralizará en la moderna planta que la empresa tiene en el Parque Industrial de Mar del Plata. En esta ubicación, Lamb Weston invirtió más de u$s 320 millones durante 2025 para convertirla en la más grande de la compañía en América.

De esta forma, se mantendrán operaciones en el país con foco en exportación. Entre el 80% y el 85% de la producción se envía a 33 mercados de América Latina y el Caribe.

La planta de Mar del Plata aprovechará la cercanía a las zonas productoras de papa, principalmente Balcarce, Mar del Plata y Tandil. A su vez, estará cerca del puerto (a solo 16 km), lo que reduce significativamente los costos logísticos.

Por su parte, los 100 trabajadores despedidos quedarán sin fuente laboral. No se detallaron públicamente planes específicos de reubicación hacia Mar del Plata ni información sobre indemnizaciones o negociaciones sindicales en los anuncios iniciales.