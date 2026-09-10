PAMI | El descuento en transporte público que los jubilados pueden aprovechar en abril: cómo reclamarlo. Foto (Archivo)

Los jubilados de San Miguel de Tucumán que todavía no retiraron sus Boletos Gratuitos para viajar en colectivo contarán con otra fecha a mediados del mes para completar el proceso.

Cabe destacar que algunos de ellos tuvieron la oportunidad de hacerlo el pasado lunes 7 de septiembre. La Secretaría de Transporte había decidido extender el operativo para facilitar el acceso a quienes no pudieron acercarse durante la semana.

La atención fue de 7 a 13 en el Complejo Belgrano y podrán presentarse los beneficiarios sin importar cuál sea el último número de su DNI. La medida permitirá avanzar con la entrega de los boletos que todavía están disponibles.

Quiénes pueden retirar los boletos gratuitos este lunes

La jornada del pasado lunes 7 de septiembre estuvo destinada a los jubilados que no pudieron concurrir en la fecha asignada durante el operativo realizado en los días anteriores.

A diferencia del cronograma que se aplicó durante la semana, en esta instancia no hubo restricciones según la terminación del DNI. Por lo tanto, pudieron acercarse los beneficiarios que tengan cualquier número como último dígito.

El operativo se llevó adelante en el Complejo Belgrano, en el horario de 7 a 13. La extensión buscó completar la entrega de los remanentes disponibles y brindar una alternativa a quienes quedaron pendientes.

Cuándo podrán volver a retirarse los boletos

A diferencia del cronograma que se aplicó durante la semana, en esta instancia no habrá restricciones según la terminación del DNI. (Fuente: Gobierno de Tucumán) Gobierno de Tucumán

La entrega no terminó con la jornada de este lunes. Desde el 14 de septiembre, los boletos que permanezcan disponibles podrán retirarse en la Dirección General de Transporte.

Durante esa semana también se pondrán a disposición los boletos que hayan quedado pendientes antes del cierre y archivo de la documentación correspondiente.

Para los jubilados que viven en el interior de Tucumán, el procedimiento es diferente. Los boletos ya fueron distribuidos al Ministerio del Interior para que sean enviados a las distintas comunas y municipios.

Cada jurisdicción será la encargada de definir cómo y cuándo realizará la entrega. Por eso, los beneficiarios del interior deberán consultar directamente con su municipio o comuna para conocer el cronograma correspondiente.

Qué hay que llevar para retirar los boletos

Para realizar el trámite es necesario contar con el DNI físico del jubilado. El documento debe presentarse al momento de retirar los boletos.

En caso de que el beneficiario no pueda trasladarse hasta el lugar, otra persona puede realizar la gestión en su nombre. Para hacerlo, deberá llevar tanto su propio DNI físico como el documento físico del jubilado.

La Secretaría de Transporte recordó esta posibilidad para facilitar el acceso al beneficio a quienes tengan dificultades para concurrir personalmente.