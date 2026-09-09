El Gobierno de Colombia avanza en la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

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Línea 1 del Metro de Bogotá se encuentra en una etapa crucial: se han confirmado las 16 estaciones que integrarán el sistema, así como el recorrido que abarcará a través de la ciudad. La Empresa Metro de Bogotá ha indicado que este proyecto no solo facilitará la conexión de áreas clave, sino que también modificará el paisaje urbano mediante la creación de infraestructura contemporánea, estaciones accesibles y una integración gradual con los sistemas de transporte que ya están en funcionamiento.

Además, la implementación de este sistema de metro promete ser un factor decisivo para el desarrollo urbano y económico de Bogotá. El compromiso de la Empresa Metro de Bogotá de garantizar un servicio eficaz y regional destacará la importancia de este medio de transporte en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

Línea 1 del Metro de Bogotá: cuántas estaciones tendrá y cómo se distribuirán

La Línea 1 contará con 16 estaciones en total, distribuidas desde el suroccidente hasta el centro y norte de Bogotá. De estas:

8 estaciones tendrán integración directa con TransMilenio

2 estaciones estarán conectadas por proximidad

6 estaciones tendrán integración tarifaria, aunque sin conexión física

Bogotá avanza con la Línea 1 del Metro: inicio de operaciones el 14 de marzo de 2028.

Ruta detallada de la Línea 1 del Metro de Bogotá: estación a estación

Estas serán las estaciones confirmadas:

Gibraltar

Portal Américas

Av. Villavicencio con carrera 80

Av. Primero de Mayo con calle 42 sur

Hospital de Kennedy

Avenida Boyacá

Av. Primero de Mayo con Av. 68

Puente Aranda

SENA

Calle 1 con carrera 24

Hospital (HOMI)

Avenida Jiménez

Estación Central

Calle 45

Calle 63

Calle 72

Este recorrido cubrirá cerca de 23,9 kilómetros, consolidándose como una de las primeras líneas más extensas de América latina.

El trazado inicia en el suroccidente de la ciudad y avanza hacia el norte, atravesando importantes avenidas como la Villavicencio, Primero de Mayo y Caracas.

Así serán las estaciones del Metro de Bogotá: diseños, accesos y novedades

El diseño de las estaciones del Metro se proyecta como una infraestructura que no seguirá los modelos tradicionales, buscando ser moderna, eficiente y apropiada para el entorno urbano:

Arquitectura bioclimática, evitando la necesidad de aire acondicionado

Estructuras abiertas y transparentes, mejorando así la seguridad

Diseños singulares, adaptados a cada zona específica de Bogotá

Espacios comerciales, ofreciendo cerca de 45.000 m² disponibles

En total, se contempla que 12 estaciones se ubicarán en edificios laterales, mientras que 4 de ellas brindarán acceso tipo mezzanine desde el espacio público.

Metro de Bogotá: ¿cuántas personas transportará y a qué velocidad irá?

Se espera que el impacto en movilidad sea notable. La Línea 1 es capaz de:

Transportar hasta 72.000 pasajeros por hora/sentido

Beneficiar directamente a cerca de 3 millones de habitantes

Cubrir 78 barrios en 9 localidades

Para el año 2028, el sistema podría movilizar más de 1 millón de pasajeros diarios, alcanzando una velocidad comercial aproximada de 43 km/h, lo cual permitirá una notable reducción en los tiempos de desplazamiento en la ciudad.