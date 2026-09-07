Comienzan las auditorías a pensionados: qué necesitás saber y cuáles son las condiciones para mantener la PNC (foto: archivo).

Cuando el organismo detecta que una persona dejó de cumplir con alguno de los requisitos establecidos para su beneficio, puede disponer la suspensión del pago hasta que el titular regularice su situación y vuelva a acreditar las condiciones correspondientes.

En este contexto, es importante conocer qué información puede revisar el organismo y qué ocurre cuando un beneficiario permanece durante un período prolongado fuera de la Argentina.

¿Qué controla ANSES para mantener el pago de una prestación?

La normativa vigente habilita a ANSES a utilizar la información disponible en sus propias bases de datos para realizar controles sobre los beneficiarios.

A su vez, el organismo puede recibir información de la Dirección Nacional de Migraciones mediante los convenios existentes entre ambas entidades. De esta manera, puede verificar los movimientos de entrada y salida del país de las personas que reciben determinadas prestaciones.

Estos cruces de datos permiten comprobar si el titular continúa cumpliendo los requisitos establecidos para acceder o mantener el beneficio.

¿Qué pasa si ANSES detecta que una persona vive en el extranjero?

Es oficial: el Gobierno suspende el pago de jubilaciones de las personas que no pasen esta auditoría (foto: archivo).

Uno de los principales puntos de control está relacionado con la residencia en Argentina.

La Resolución 918/2024 establece que, para determinadas prestaciones no contributivas y asignaciones que exigen residencia en el país y no tienen un plazo específico, se considera incumplido ese requisito cuando el beneficiario permanece más de 90 días corridos fuera de la Argentina.

En esos casos, ANSES puede disponer la suspensión de la prestación hasta que el titular solicite su reactivación y demuestre que volvió a residir en el país.

Sin embargo, la norma contempla una diferencia importante: si el régimen particular establece que el incumplimiento implica la pérdida del derecho, puede corresponder directamente la baja del beneficio.

Cruce de datos: cómo ANSES detecta una ausencia prolongada

El organismo no depende únicamente de la información que declara cada beneficiario.

La normativa permite utilizar los datos registrados en ANSES y aquellos enviados por Migraciones para verificar el requisito de residencia.

Por esta razón, una persona que permanece durante varios meses en otro país puede quedar alcanzada por los controles cuando su prestación exige mantener la residencia en Argentina.

Si se confirma el incumplimiento, el pago puede quedar suspendido hasta que el titular acredite nuevamente que cumple con las condiciones exigidas.