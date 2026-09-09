LEl proyecto contempla la expropiación de una superficie total de 218,716 metros cuadrados, destinada a la construcción del nuevo sistema ferroviario. La infraestructura permitirá conectar distintas comunidades con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y facilitar los traslados hacia la zona metropolitana del Valle de México. La medida fue tomada por causa de utilidad pública y forma parte de la estrategia nacional de movilidad impulsada por el Gobierno federal.

Como parte de las obras del Tren Interurbano AIFA-Pachuca, las autoridades federales expropiaron 77 predios privados ubicados en los estados de México e Hidalgo. La disposición quedó establecida oficialmente el 30 de diciembre de 2025, cuando el decreto correspondiente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El Gobierno expropiará más de 70 predios privados para las obras del transporte público: será para la conexión directa con el Aeropuerto Internacional (foto: archivo).

La medida representa un paso más en uno de los principales proyectos ferroviarios de pasajeros que se desarrollan en el país, con el objetivo de ampliar las alternativas de transporte y mejorar la conexión entre el AIFA, Pachuca y distintos puntos de la región.

Aspectos clave de la expropiación de tierras por el Gobierno federal

El decreto publicado en el DOF señala que la presidenta Claudia Sheinbaum, en ejercicio de sus facultades constitucionales, ordenó la expropiación de los inmuebles requeridos para llevar adelante el proyecto. La medida se sustenta en los artículos 27 y 28 de la Constitución, que establecen el carácter estratégico del servicio ferroviario para el desarrollo del país.

La disposición forma parte de la estrategia federal para ampliar y modernizar la infraestructura ferroviaria de pasajeros, considerada una pieza clave para mejorar la conectividad, impulsar el desarrollo regional y fortalecer las alternativas de transporte.

¿En qué lugares se realizaron las expropiaciones para el Tren Interurbano?

Los 77 predios expropiados se encuentran en los siguientes municipios:

Municipio 1

Municipio 2

Municipio 3

Municipio 4

Municipio 5

Estado de Hidalgo

Tizayuca

Zapotlán de Juárez

Mineral de la Reforma

Zempoala

Tolcayuca

Villa de Tezontepec

Temascalapa

Tecámac

La ejecución del proceso estará a cargo de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, organismo adscrito a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Entre sus responsabilidades se encuentran:

Ocupación inmediata de los bienes

Gestión del pago de las indemnizaciones correspondientes a los propietarios afectados

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano