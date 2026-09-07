La Disposición 55/2026 del Registro Nacional de las Personas (Renaper) estableció cambios en las características del nuevo Documento de Identidad (DNI) electrónico que se emite en el país.

La medida actualiza parte de los datos que aparecen en él y modifica algunas de sus medidas de seguridad.

La normativa fue publicada en el Boletín Oficial y comenzó a regir desde el 1° de febrero de 2026. El objetivo es adaptar el documento argentino a nuevos estándares internacionales y a las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Qué cambia en el nuevo DNI electrónico desde febrero de 2026

La Disposición 55/2026 aprobó nuevas características para el DNI electrónico y reemplazó parte de las especificaciones que habían sido establecidas por la Disposición 1255/2023.

Entre los cambios contemplados se encuentra la incorporación y modificación de datos que figuran en el anverso y reverso del documento. Por este motivo, el RENAPER decidió sustituir los anexos técnicos que describían las características anteriores.

La actualización busca que el documento argentino mantenga los estándares internacionales aplicados a los documentos de identidad y de viaje.

Por qué el RENAPER modificó los datos que aparecen en el DNI

Según la disposición, la modificación responde a la necesidad de incorporar nuevas tecnologías y adaptar el documento a los estándares internacionales establecidos por la OACI, particularmente los contenidos en el Documento 9303.

El organismo señaló que uno de sus objetivos es garantizar el derecho a la identidad mediante documentos seguros, actualizados y accesibles. Para ello, también busca reforzar la seguridad y la innovación tecnológica vinculada con la documentación personal.

El nuevo DNI electrónico utiliza una tarjeta de policarbonato con chip de lectura sin contacto, una tecnología que forma parte de las características de seguridad del documento.

El nuevo DNI electrónico incorpora cambios en sus datos y medidas de seguridad desde febrero de 2026. Gobierno de Argentina

La nueva medida también modifica las medidas de seguridad

La normativa no solo actualiza los datos y características visibles del DNI. También establece nuevas medidas de seguridad de Nivel 1 para el documento electrónico.

Estas especificaciones reemplazan las que habían sido aprobadas en 2023. En cambio, el RENAPER decidió mantener vigentes las medidas de seguridad correspondientes a los Niveles 2 y 3, junto con sus especificaciones técnicas.

De esta manera, la Disposición 55/2026 modifica una parte de las características técnicas del DNI, mientras que otras medidas de seguridad continúan bajo las reglas establecidas anteriormente.

¿Hay que sacar un nuevo DNI por este cambio del RENAPER?

La publicación de la nueva disposición no significa que todas las personas deban renovar inmediatamente su DNI. La norma establece las características que tendrá el nuevo documento electrónico expedido por el RENAPER, pero no dispone una renovación general y obligatoria para todos los ciudadanos que ya cuentan con un DNI vigente.