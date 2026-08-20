El Trambús ya realiza pruebas con pasajeros y se posiciona como una de las alternativas al transporte público tradicional con más proyección. Las unidades completamente eléctricas circulan por el Metrobús de la avenida Juan B. Justo y conectan Liniers con Aeroparque , pero a finales de 2026 unirá el aeropuerto con Nueva Pompeya.

Cómo funciona el Trambús, cuál es su recorrido y cuánto cuesta

En la etapa actual, el nuevo sistema de transporte público circula entre Liniers y Aeroparque en la traza que utiliza el ramal C de la línea de colectivos 34.

La prueba piloto fue implementada por la Secretaría de Transporte de la Ciudad y busca evaluar el funcionamiento de las unidades eléctricas y su integración con los otros medios de transporte. El servicio está a cargo de Juan B. Justo S.A.T.C.I. y contempla la incorporación progresiva de hasta diez unidades eléctricas.

El Trambús circula las 24 horas y todos los días con una frecuencia que alcanza los 4 minutos en hora pico. Pasada la hora pico, se extiende para ajustarse a la demanda del servicio.

En esta etapa, mantiene un recorrido entre la estación Liniers y el Aeroparque Jorge Newbery. Hacia el aeropuerto cuenta con 32 paradas, mientras que hacia Liniers dispone de 33.

El recorrido combina con diversos servicios como la estación Liniers del Ferrocarril Sarmiento, la estación Dorrego de la línea B, Villa Crespo del Ferrocarril San Martín, Palermo (con conexión con el Ferrocarril San Martín y la línea D) y la estación 3 de Febrero del Ferrocarril Mitre. Además, permite combinar con los corredores del Metrobús de Juan B. Justo y la Avenida San Martín.

El precio del viaje durante la prueba es el mismo que la línea 34. El boleto mínimo con Tarjeta SUBE registrada es de $ 853,01.

Cómo son las unidades del Trambús

Los vehículos son 100% eléctricos, con piso bajo y rampas para personas con movilidad reducida. Al igual que las líneas de colectivos, se permite el pago con medios digitales como tarjetas de crédito y débito.