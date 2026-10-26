Lluvias de hasta 30 mm y granizo: alerta amarilla por tormentas el lunes a la noche en Chubut y Santa Cruz.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en sectores de Chubut y Santa Cruz este lunes 26 de octubre por la noche. El pronóstico advierte sobre lluvias abundantes en períodos cortos, posibles ráfagas fuertes y la caída ocasional de granizo .

El aviso alcanza a distintas zonas de la meseta de ambas provincias patagónicas, donde se espera que las precipitaciones alcancen valores importantes en poco tiempo.

En este contexto, y ante la posibilidad de que los fenómenos meteorológicos provoquen daños, desde el organismo emitieron una serie de recomendaciones con el objetivo de prevenir cualquier tipo de complicación o estrago.

Alerta amarilla por tormentas en Chubut: qué zonas pueden tener lluvias intensas

En Chubut, la alerta amarilla del SMN alcanza a la Meseta de Escalante, Sarmiento, el sudoeste de Florentino Ameghino, entre otras regiones. En estos sectores, se espera que se formen tormentas de variada intensidad, con lluvias abundantes en períodos breves.

El organismo meteorológico prevé que las precipitaciones acumuladas se ubiquen entre los 15 y los 30 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera localizada.

Además de las lluvias, las tormentas podrían estar acompañadas ocasionalmente por granizo y ráfagas fuertes. Por esta razón, el nivel amarillo advierte sobre posibles daños e interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas.

Alerta amarilla en Chubut y Santa Cruz por tormentas fuertes durante la noche del lunes 26 de octubre. (Foto: SMN) SMN

Santa Cruz bajo alerta amarilla por tormentas y posible caída de granizo

En Santa Cruz, el aviso meteorológico incluye a la Meseta de Deseado y la Meseta de Magallanes, además de la Meseta de Corpen Aike, la de Güer Aike y la de Lago Argentino.

Al igual que en Chubut, el pronóstico contempla tormentas de variada intensidad que podrían acarrear lluvias abundantes en corto períodos, así como también posible caída de granizo y fuertes vientos.

Al igual que en Chubut, los valores de precipitación acumulada también oscilan entre los 15 y los 30 milímetros, con la posibilidad de registros superiores en algunos puntos.

¿Qué recomienda el SMN ante la alerta amarilla por tormentas?

Frente a la posibilidad de lluvias intensas, granizo y ráfagas fuertes, el organismo recomienda adoptar medidas preventivas para reducir riesgos durante el desarrollo de las tormentas.