El papa León XIV y las fuentes oficiales del Vaticano ya confirmaron de manera definitiva del viaje apostólico que realizará el sumo pontífice por Sudamérica. La gira internacional incluirá una esperada escala en Argentina durante los primeros días de noviembre.
Además, en las últimas horas trascendió dónde se quedará exactamente y cómo será el riguroso operativo de seguridad planificado en Buenos Aires cuando el líder de la Iglesia católica llegue al país. Las autoridades nacionales y de la Ciudad ultimaron los detalles logísticos para garantizar la protección de referente eclesial y para mantener el orden en la Ciudad durante sus jornadas de estadía.
¿Dónde se alojará el papa en Buenos Aires?
Durante su permanencia en la capital argentina, el papa León XIV se hospedará en la Nunciatura Apostólica, ubicada en el histórico Palacio Fernández Anchorena, sobre la Avenida Alvear al 1600 en el barrio porteño de Recoleta.
Este imponente edificio, declarado Monumento Histórico Nacional, funcionará como el búnker oficial del líder católico y el punto neurálgico de sus traslados, aunque también estará protegido para resguardar su integridad en el marco de su cuadro de salud aún delicado.
Para blindar la zona, el Gobierno implementará un fuerte operativo de seguridad que comenzará al mediodía del sábado 7 y se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre cuando el líder del Vaticano se despedirá del país.
El perímetro restringido comprenderá las avenidas del Libertador y Callao, junto con las calles Quintana, Juncal y Cerrito. Esta medida permitirá únicamente el ingreso peatonal y vehicular de frentistas, comerciantes y huéspedes debidamente acreditados con documentación y permisos especiales.
La agenda completa del papa León XIV en Argentina
La vista del líder eclesiástico a la Argentina se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Las actividades protocolares, sociales y pastorales se distribuirán día a día de la siguiente manera:
- Domingo 8 de noviembre (Ciudad de Buenos Aires):
- Arribo al Aeroparque Jorge Newbery a las 16:30 y bienvenida oficial.
- Homenaje floral en el Monumento al General San Martín en Plaza San Martín.
- Ceremonia de bienvenida y reunión con el Presidente de la Nación en la Casa Rosada.
- Encuentro institucional con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Palacio Libertad (CCK).
- Lunes 9 de noviembre (Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires):
- Visita íntima al personal y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole.
- Encuentro con representantes de comunidades religiosas en el Palacio San Martín.
- Celebración de Vísperas con el Episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana, seguida de una cena con los obispos.
- Martes 10 de noviembre (Buenos Aires y Córdoba):
- Desplazamiento matutino en avión hacia la provincia de Córdoba.
- Celebración de una misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y encuentro con obispos y sacerdotes locales.
- Retorno a Buenos Aires por la tarde para encabezar una masiva vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.
- Miércoles 11 de noviembre (Buenos Aires, Luján y partida):
- Visita institucional al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires.
- Celebración de la Santa Misa central en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
- Ceremonia formal de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza antes de partir rumbo a Lima, Perú.