El papa León XIV y las fuentes oficiales del Vaticano ya confirmaron de manera definitiva del viaje apostólico que realizará el sumo pontífice por Sudamérica. La gira internacional incluirá una esperada escala en Argentina durante los primeros días de noviembre.

Además, en las últimas horas trascendió dónde se quedará exactamente y cómo será el riguroso operativo de seguridad planificado en Buenos Aires cuando el líder de la Iglesia católica llegue al país. Las autoridades nacionales y de la Ciudad ultimaron los detalles logísticos para garantizar la protección de referente eclesial y para mantener el orden en la Ciudad durante sus jornadas de estadía.

¿Dónde se alojará el papa en Buenos Aires?

Durante su permanencia en la capital argentina, el papa León XIV se hospedará en la Nunciatura Apostólica, ubicada en el histórico Palacio Fernández Anchorena, sobre la Avenida Alvear al 1600 en el barrio porteño de Recoleta.

Este imponente edificio, declarado Monumento Histórico Nacional, funcionará como el búnker oficial del líder católico y el punto neurálgico de sus traslados, aunque también estará protegido para resguardar su integridad en el marco de su cuadro de salud aún delicado.

Para blindar la zona, el Gobierno implementará un fuerte operativo de seguridad que comenzará al mediodía del sábado 7 y se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre cuando el líder del Vaticano se despedirá del país.

El perímetro restringido comprenderá las avenidas del Libertador y Callao, junto con las calles Quintana, Juncal y Cerrito . Esta medida permitirá únicamente el ingreso peatonal y vehicular de frentistas, comerciantes y huéspedes debidamente acreditados con documentación y permisos especiales.

El papa León se hospederá en la Nunciatura Apostólica de Recoleta. cbarcenilla at gmail com

La agenda completa del papa León XIV en Argentina

La vista del líder eclesiástico a la Argentina se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre . Las actividades protocolares, sociales y pastorales se distribuirán día a día de la siguiente manera: