Un violento enfrentamiento tuvo un desenlace fatal en la zona sur del Gran Buenos Aires. Dos hombres se disputaron el amor de una mujer y la discusión terminó de la peor manera. Uno de los involucrados atacó al otro con un arma blanca y lo mató en el acto.

El hecho ocurrió el pasado 8 de septiembre en una vivienda ubicada sobre la calle Doctor Emilio Cardeza al 2000, en la localidad de Adrogué. La víctima fatal fue identificada como Julio Alejandro Palavecino, de 39 años. El hombre se encontraba en la propiedad junto a su exnovia, una joven de 30 años.

La tranquilidad de la vivienda se interrumpió de forma imprevista con la llegada de un tercer sujeto. Este hombre había mantenido una relación de diez meses con la mujer y se habían separado hacía cuatro. La presencia del recién llegado desencadenó una fuerte discusión entre ambos hombres.

La pelea que llevó a la muerte

La disputa verbal escaló rápidamente en agresiones físicas en el interior del inmueble. En medio de la pelea, el agresor sacó un arma blanca y atacó directamente a su rival. Luego de infligir la herida mortal, el asesino escapó a toda velocidad del lugar.

Julio Palavecino quedó tendido en la finca a causa de la gravedad del corte recibido. La Policía Científica llegó a la escena tras el llamado a las autoridades y confirmó la muerte de la víctima. Los peritos médicos determinaron que el hombre presentaba un puntazo en la zona del cuello.

Durante los peritajes se constató la compleja red de vínculos familiares entre los involucrados en el trágico episodio. Entre la víctima y la joven existía una hija en común de 3 años de edad. A su vez, la mujer es madre de otra menor de 12 años que residía en la vivienda.

El joven fue preso por asesinar a otro hombre.

¿Cómo sigue la investigación tras el brutal crimen?

La Policía inició un operativo de búsqueda e inteligencia previa para dar con el paradero del sospechoso. Agentes de la DDI Lomas de Zamora y de la comisaría 2.ª realizaron tareas de vigilancia encubierta. La investigación se cerró al ubicar al agresor en la vía pública.

El imputado, de 37 años, fue interceptado y detenido en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y Díaz Vélez . Los efectivos procedieron a la aprehensión inmediata del sujeto sin que presentara resistencia. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia mientras avanza el proceso.

La causa penal quedó calificada de manera preventiva bajo la carátula de homicidio. Interviene la doctora María Paula Segade Sánchez, a cargo de la Unidad Funcional Descentralizada N.º 2. La fiscalía recopila testimonios e información pericial para definir la situación procesal del único detenido.