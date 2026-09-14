Un violento episodio sacudió la tranquilidad de los locales del barrio porteño de Balvanera. Una pareja de comerciantes chinos atrapó a dos integrantes de una conocida banda de ladronas que ya habían realizzado varios robos en la zona comercial de Once.

La peligrosa organización criminal se dedicaba al hurto bajo la modalidad de mecheras. Las sospechosas ingresaban a los comercios para robar mercadería entre sus prendas, pero los dueños de los negocios ya las tenían identificadas mediante cámaras de seguridad.

El operativo se dio en la calle Castelli tras una persecución en la vía pública. Un hombre y una mujer asiáticos interceptaron a las dos acusadas, que pertenecían al peligroso grupo delictivo conocido como “ Las Zíngaras ”.

¿Cómo cayó la banda de Las Zíngaras?

La comerciante china redujo a una de las delincuentes sobre la vereda luego de identificarla. La detención generó un tenso enfrentamiento que terminó en golpes y empujones donde las acusadas gritaban para intentar eludir la situación ante los vecinos.

Durante la pelea, una de las mecheras aseguró estar embarazada para evitar agresiones. Los comerciantes sostuvieron a las ladronas con firmeza mientras exigían la llegada policial. La escena atrajo la atención de numerosos transeúntes que filmaron la violenta secuencia.

Las mecheras de "Las Zígaras" detenidas en Once.

El video de la captura se viralizó rápidamente en las redes sociales. Los efectivos del Departamento de Operaciones Urbanas de Contención acudieron al lugar de inmediato. Los agentes separaron a las partes e intervinieron para calmar los ánimos.

Avances en la investigación judicial

Las autoridades policiales identificaron a las mujeres aprehendidas en la causa judicial. Las fuerzas de seguridad investigan si la banda cuenta con más integrantes en la zona mientras el expediente recopila las filmaciones aportadas por los vecinos del centro comercial.

Ambas mujeres terminaron aceptando su culpabilidad por estos hechos y fueron demoradas por efectivos policiales que intervinieron en el conflicto. De todas formas, no habrían quedado detenidas.