Ezequiel Ortigoza creció entre pizzas y hornos. Su padre es maestro pizzero de El Cuartito desde hace más de cuatro décadas, por lo que desde adolescente comenzó a familiarizarse con un oficio que, con el tiempo, se convertiría en su profesión.

Llegó a trabajar en la mítica Güerrín y continuó su formación profesional en la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE). Allí comenzó a competir y consiguió distintos títulos nacionales hasta que, en 2018, llegó uno de los momentos más importantes de su carrera: viajó a Las Vegas para participar de los World Pizza Games y obtuvo el primer puesto mundial en la categoría de pizza freestyle o acrobática.

Su recorrido también incluyó competencias de pizza napoletana. En Parma consiguió el segundo puesto en la categoría de pizza napoletana tradicional STG y continuó perfeccionándose en una disciplina en la que la técnica, la fermentación y la cocción tienen un papel fundamental.

Pero Ortigoza no se quedó solamente con la competencia. En el camino conoció a Damián Mármol, con quien compartía clases de cocina y pizza. A los pocos meses comenzaron a trabajar juntos y lo que inicialmente era un proyecto de catering y pizza party terminó convirtiéndose en una pizzería.

Furore: la pizzería que nació de un proyecto de catering. Furore.

Furore: la pizzería que nació de un proyecto de catering

Los dos amigos comenzaron llevando su propuesta de pizza napoletana a distintos eventos. Después incorporaron un tráiler para servicios de mayor escala, hasta que en 2022 decidieron dar el siguiente paso y abrir su primer local.

Así nació Furore, una pizzería especializada en pizza napoletana contemporánea que abrió sus puertas junto al Teatro Maipo, en pleno Microcentro porteño.

El espacio fue recuperado y remodelado por los propios fundadores. Con el tiempo, la propuesta comenzó a ganar reconocimiento y la marca siguió creciendo.

Damián también sumó importantes reconocimientos a la trayectoria del proyecto. En 2022 obtuvo el primer puesto nacional en la categoría Pizza Italiana y posteriormente ambos alcanzaron el segundo lugar en la Copa de las Naciones en Nápoles. En 2026, Mármol consiguió además el subcampeonato mundial de pizza napoletana en Rímini, Italia.

Los dos cuentan con certificación de la Asociación de Pizzeros Napolitanos de Italia, tanto a nivel personal como en relación con la pizzería.

Damian Mármol, creador de Furore pizzería. mikiguty

Furore abrió una segunda pizzería en Palermo

Cuatro años después de aquella primera apertura, Furore sumó un segundo local en Buenos Aires. En agosto de 2026, la marca desembarcó en la esquina de Honduras y Medrano, en Palermo, junto a Lucas Agustín Fermoselle, licenciado en Administración de Empresas y vinculado a una familia con más de dos décadas de trayectoria gastronómica en Tucumán.

La nueva sede mantiene la identidad de Furore, aunque propone una ambientación diferente. La planta baja combina madera y hierro y cuenta con una cocina a la vista, donde los clientes pueden observar el trabajo de los pizzeros.

Damian y Ezequiel, creadores de Furore. mikiguty

El espacio también tiene una terraza cubierta ambientada como una pequeña Nápoles, con banderines, referencias al club Napoli, una imagen de Maradona y un mural de Pulcinella, uno de los personajes más reconocidos de la cultura napolitana.

El primer local, en cambio, conserva una estética más ligada a los orígenes de la marca, con madera, ladrillos a la vista, luces tenues y fotografías de distintos pueblos italianos. Una vitrina con los trofeos y reconocimientos de sus fundadores recibe a los visitantes.

Furore abrió una segunda pizzería en Palermo. mikiguty

Cómo es la pizza napoletana de Furore

La propuesta de Furore está basada en una interpretación contemporánea de la pizza napoletana. La masa tiene 80% de hidratación y 48 horas de fermentación, y se elabora con una fórmula de harina desarrollada especialmente para la marca junto al molino Esmeralda, de la familia Forzani, en Santa Fe.

El objetivo es conseguir un borde voluminoso y aireado, uno de los rasgos característicos de este estilo de pizza.

La cocción también es parte fundamental del proceso. El horno del local de Microcentro funciona completamente a leña y utiliza quebracho, mientras que el de Palermo combina leña y gas. Ambos fueron construidos con piedra volcánica traída de Italia y trabajan alrededor de los 400 °C.

Pizza de prosciutto y rúcula de Furore. mikiguty

A esa temperatura, cada pizza tarda aproximadamente un minuto en cocinarse. Durante el proceso, los pizzeros la giran y durante unos segundos la colocan en el techo del horno, donde se concentra una mayor cantidad de calor.

Una vez en la mesa, las pizzas se cortan con una gran tijera de acero inoxidable, siguiendo una costumbre italiana que permite cortar la masa sin aplastar el borde.

Qué pizzas se pueden probar en Furore

La carta es acotada y reúne tanto recetas tradicionales como creaciones propias.

Entre las clásicas aparecen la Margherita, Diavola, Pomodorini, Prosciutto Cotto, 4 Formaggi y Marinara.

La propuesta también incluye pizzas de autor con combinaciones menos habituales. Algunas de ellas son Papa y Romero, con crema de leche, papa asada, mozzarella fior di latte y romero fresco; Mortadella y Pistacchio, con crema de pistacho, mortadela italiana, stracciatella y granola de pistacho; y Prosciutto y Rúcula, con pomodoro italiana y stracciatella.

Qué pizzas se pueden probar en Furore. mikiguty

También hay opciones como Frutti di Mare, Lomo Ahumado, Pollo Ahumado, Morcilla y Roquefort y Carbonara, además de la Canneloni de la Nonna, una pizza que combina ricota, crema de leche, mozzarella fior di latte, espinaca y parmesano, con un borde relleno.

La propuesta se completa con entradas como albóndigas al pomodoro y fainá con cubierta, además de postres como cannoli, tiramisú, panna cotta y pizza de Nutella y nueces.

Para acompañar, hay vinos, cerveza italiana Peroni y cócteles clásicos como Negroni, Aperol Spritz, Vermut y Gin Tonic.

Fainá de Furore. Instagram @furore.ar

Dónde están las dos pizzerías Furore en Buenos Aires

Actualmente, Furore cuenta con dos locales en la Ciudad de Buenos Aires:

Microcentro: junto al Teatro Maipo.

Palermo: en la esquina de Honduras y Medrano.

De esta manera, aquel proyecto que comenzó con servicios de catering y pizza party terminó convirtiéndose en una marca con dos pizzerías porteñas, impulsada por dos pizzeros que construyeron su trayectoria entre hornos, competencias internacionales y una fuerte conexión con la tradición italiana.