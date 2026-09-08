La forma redonda de la pizza contrasta con un elemento que prácticamente no cambió con los años. Se trata de la caja cuadrada, que lejos de responder a una cuestión estética, su explicación se relaciona con la fabricación, los costos y la logística.

Las líneas rectas permiten producir los envases de manera sencilla y almacenarlos plegados para acomodarlos mejor durante el transporte. Por ello, aunque una caja circular se ajustaría a la pizza, no suele ser la opción más elegida por los comercios.

¿Por qué las cajas de la pizzas suelen ser cuadradas?

La explicación principal está en cómo se fabrican. Las cajas de pizza suelen partir de una plancha de cartón que se corta, marca y pliega hasta formar el envase.

El formato cuadrado o rectangular simplifica este proceso porque usa líneas de corte y pliegues rectos, además de que permite aprovechar mejor la superficie de cartón y facilita la fabricación rápida en grandes cantidades.

Así, las pizzerías optan por un envase relativamente barato y resistente que es fácil y rápido de armar antes de servir la comida en su interior.

La explicación principal está en cómo se fabrican. Las cajas de pizza suelen partir de una plancha de cartón que se corta, marca y pliega hasta formar el envase. Vadym Drobot

¿Cuáles son las ventajas que ofrecen las cajas cuadradas?

Además de facilitar la fabricación, su diseño ofrece varios beneficios para los comercios y servicios de delivery:

Son fáciles de producir: pueden obtenerse de una única pieza plana de cartón.

Reducen el desperdicio de material: las formas rectas permiten distribuir mejor los cortes sobre las planchas.

Ocupan poco espacio antes de armarlas: pueden almacenarse completamente planas y apiladas.

Facilitan el transporte: una caja puede colocarse junto a otra aprovechando mejor el espacio disponible.

Son rápidas de abrir y cerrar: las solapas permiten montar el envase sin sistemas complejos.

Protegen la pizza: el espacio que queda alrededor evita que los bordes estén constantemente presionados contra las paredes del envase.

Además, las esquinas libres hacen que sea más fácil tomar las porciones o colocar complementos como sobres de condimentos.

¿Por qué las cajas redondas son menos habituales?

Una caja circular parecería más lógica porque seguiría exactamente la forma de la pizza. Sin embargo, su producción sería más compleja.

Los cortes curvos dificultan el aprovechamiento de las planchas de cartón y pueden requerir procesos o diseños de armado más elaborados. Esto puede incrementar tanto el desperdicio de material como los costos de fabricación.

También presentan una desventaja logística, ya que al acomodar varios envases circulares uno junto a otro quedan espacios vacíos entre ellos. Por eso, aunque existen alternativas circulares, la caja cuadrada continúa siendo el formato predominante por una combinación de practicidad, economía y facilidad de transporte.