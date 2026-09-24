La minería argentina atraviesa un período de crecimiento que también plantea mayores desafíos operativos. En 2025, las exportaciones mineras alcanzaron los USD 6.073 millones, un 30 % más que el año anterior, según datos de la Secretaría de Minería de la Nación. En este escenario, mejorar la productividad y aprovechar mejor los recursos adquiere especial relevancia.

La eficiencia de una operación no depende solamente de su capacidad de producción. El consumo de combustible, la disponibilidad de los equipos, el mantenimiento, los tiempos de parada y la logística son variables que pueden incidir tanto en los costos como en el desempeño general de una mina.

Tecnología para optimizar las operaciones mineras

Herramientas como sensores, sistemas de monitoreo, Internet de las Cosas (IoT) y análisis de datos permiten conocer con mayor precisión cómo funcionan equipos y procesos. Esta información puede utilizarse para detectar desvíos, anticipar necesidades de mantenimiento y reducir el riesgo de paradas imprevistas.

También existen aplicaciones cada vez más extendidas, como drones para inspecciones y relevamientos o sistemas de telemetría para controlar variables operativas a distancia. La clave está en transformar los datos obtenidos en decisiones que permitan utilizar de manera más eficiente la maquinaria, la energía y otros recursos.

Magnific.

La gestión energética forma parte de este desafío. Medir el consumo y relacionarlo con indicadores de producción permite identificar oportunidades de mejora. A su vez, la elección de combustibles y lubricantes adecuados puede acompañar el mantenimiento y el funcionamiento de equipos sometidos a jornadas intensivas y condiciones exigentes.

Energía, mantenimiento y logística: una mirada integral

En este punto se integran soluciones especializadas para la actividad. AXION Energy Minería ofrece combustibles, lubricantes y servicios vinculados con el abastecimiento y la logística para operaciones mineras. Estos recursos forman parte de una cadena en la que la disponibilidad de insumos y la planificación pueden resultar determinantes para mantener la continuidad operativa.

La logística cobra especial importancia cuando las operaciones se encuentran alejadas de los principales centros urbanos. Planificar el abastecimiento, monitorear consumos y disponer de los insumos necesarios en el momento adecuado ayuda a reducir interrupciones y a gestionar los recursos con mayor previsibilidad. En este contexto, la cercanía con los clientes se vuelve un factor estratégico. Contar con una red logística preparada para acompañar las necesidades de cada operación permite responder con mayor rapidez, asegurar el suministro y brindar soporte en zonas donde la continuidad del abastecimiento es clave para sostener la productividad.

AXION Energy Minería trabaja con una propuesta orientada a estar cerca de las operaciones, acompañando a sus clientes con soluciones logísticas adaptadas a los desafíos específicos de la actividad. Este enfoque busca garantizar la disponibilidad de combustibles y lubricantes donde y cuando se necesitan, contribuyendo a una gestión más eficiente de los recursos y a la continuidad de las actividades en terreno.

Por eso, mejorar la eficiencia minera requiere una mirada integral. Tecnología, mantenimiento, energía y logística no funcionan como elementos aislados: su coordinación permite detectar oportunidades de optimización y tomar decisiones basadas en información concreta.