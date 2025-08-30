Cuándo llega la tormenta de Santa Rosa: cómo estará el clima en el AMBA y en todo el país

De acuerdo con lo previsto por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este año la tormenta de Santa Rosa llegará puntual para despedir al mes de agosto. Si bien todo apunta a que la mayor cantidad de agua caería durante el domingo, la antesala del fenómeno se dará el sábado en varias partes del país.

Durante la primera jornada del fin de semana, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estará libre de lluvias, pero no de nubes. No así como en gran parte del centro del país, donde once provincias estarán bajo alertas por tormentas y lluvias.

Según el pronóstico para el fin de semana, tanto en Mendoza, la mitad norte de San Luis y parte del oeste de Córdoba rige una alerta naranja por lluvias y tormentas. Asimismo, el sur puntano estará bajo alertas por amarillas por lluvias y vientos.

Cuándo llega la tormenta a todo el país

En este sentido, el resto de Córdoba, el noroeste de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, San Juan, La Rioja y Catamarca también fueron advertidos por las precipitaciones.

Se viene el último fin de semana de agosto y el @SMN_Argentina emitió alerta de nivel amarillo por lluvias para varias provincias del centro-oeste del país



Ante esta situación, te compartimos algunas recomendaciones para tener en cuenta si tu zona está bajo alerta

Para los dos casos, las autoridades recomendaron evitar las actividades al aire libre y alejarse de las zonas costeras , riberas o cuerpos de agua, por el potencial desarrollo de actividad eléctrica.

Además, aconsejaron permanecer en construcciones cerradas. Advirtieron que, en caso de tener que salir sí o sí, no circulen por calles inundadas. Asimismo, recordaron cortar el suministro eléctrico de las casas, si llegara a detectar la entrada de agua.

En el caso del AMBA, se espera un sábado inestable, ya que el cielo estará mayormente nublado. Pero se mantendrán las buenas temperaturas, con una mínima de 16 grados y una máxima de 20 grados, se sentirá la presencia de la humedad en el ambiente.

Así, el fenómeno comenzaría a registrarse a partir de la noche del sábado y/o madrugada del domingo. Por esto, anunciaron una probabilidad de entre el 10% y el 40% y un leve descenso del termómetro pasadas las 20:.0 horas.

Los especialistas del SMN indicaron que se producirían lluvias aisladas, que eventualmente evolucionarían a tormentas aisladas por la mañana. Ya para la tarde, seguirían presentes las precipitaciones, pero con menor fuerza.