Tormenta sorpresa en Buenos Aires: qué pasará con la lluvia y cómo seguirá el tiempo en el AMBA.

Buenos Aires lluvias y la nubosidad se mantienen como protagonistas del pronóstico del tiempo en el AMBA, marcada por varios días de cielo cubierto, pocas horas de sol y condiciones inestables. Las temperaturas, por su parte, no presentan grandes variaciones.

El mal tiempo continuará durante los próximos días, con probabilidad de lloviznas, chaparrones y tormentas fuertes. Aunque el viernes las precipitaciones comenzarán a perder intensidad, el cielo seguirá mayormente nublado durante el sábado.

Recién el domingo podrían aparecer algunos momentos de sol, en una jornada con temperaturas frescas y sin lluvias previstas.

Clima en Buenos Aires: cómo estará el tiempo el jueves

El jueves será una jornada marcada por la inestabilidad en Buenos Aires. Durante la mañana, la probabilidad de lloviznas se ubicará entre el 40% y el 70%. Por la tarde, se esperan tormentas fuertes, con el mismo porcentaje de probabilidad de precipitaciones, mientras que durante la noche podrían continuar las lluvias.

La temperatura mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 19. Además, se esperan ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora, provenientes del sureste.

Tormenta sorpresa en Buenos Aires. Servicio Meteorológico Nacional.

Pronóstico del tiempo para el viernes en Buenos Aires

El viernes continuará con lluvias intermitentes, aunque las precipitaciones perderán intensidad hacia el final del día. Durante la madrugada se prevén lluvias aisladas, con una probabilidad del 10% al 40%. Por la mañana podrían registrarse lloviznas y, durante la tarde, se esperan chaparrones, también con una probabilidad de entre el 10% y el 40%.

Hacia la noche dejará de llover, aunque el cielo permanecerá nublado. La temperatura mínima será de 12 grados y la máxima llegará a los 18. Los vientos soplarán del sureste y podrían registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Cómo estará el clima en Buenos Aires el fin de semana

El sábado no se esperan lluvias en Buenos Aires, pero el cielo continuará nublado. De esta manera, la jornada seguirá marcada por la falta de sol, pese a la mejora en las condiciones meteorológicas.

La temperatura mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 16. El viento soplará del sureste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El domingo podría traer un alivio después de varios días de cielo cubierto. Si bien se espera una jornada con nubosidad, también habrá algunos ratos de sol y no se prevén precipitaciones.

La temperatura mínima será de 11 grados y la máxima llegará a los 17. Durante la mañana, los vientos del sureste tendrán velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora. Por la tarde, soplarán del este, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.