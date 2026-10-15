El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para la tarde de este jueves 15 de octubre por tormentas aisladas en distintos puntos del país, entre los que destacan sectores de las provincias de Chubut y de Buenos Aires.

El aviso que mantiene vigente la entidad advierte por posibles lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo , así como también ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Las condiciones meteorológicas no serán iguales para todas las jurisdicciones, ya que las precipitaciones podrían concentrarse en determinadas localidades. Se aconseja a los habitantes de las regiones en alerta consultar los informes que emita el SMN ante posibles cambios en el pronóstico.

¿Cuáles son las zonas de Buenos Aires y Chubut que se encuentran bajo alerta amarilla?

En la provincia de Buenos Aires, el SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas durante la tarde del jueves 15 de octubre, con especial atención en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las regiones del AMBA que se encuentran en alerta amarilla para la tarde del jueves 15 de octubre. (Foto: SMN) SMN

Tras las intensas lluvias registradas durante la noche del miércoles, se esperan nuevas precipitaciones después del mediodía que podrían ser fuertes en determinadas localidades, como Escobar, San Fernando, San Isidro, Tigre y Vicente López.

En Chubut, la alerta amarilla que mantiene el SMN vigente para la misma jornada pone el foco en horas de la tarde cuando avancen las tormentas para los siguientes sectores:

Gastre.

Oeste de Mártires.

Oeste de Telsen.

Paso de Indios

A su vez, el centro de Chubut y el extremo sur de Río Negro podrían registrar chaparrones y tormentas de mayor intensidad durante la jornada. En otras localidades patagónicas, como Esquel y Bariloche, se prevén condiciones inestables y probabilidad de precipitaciones aisladas.

Alerta amarilla: ¿cómo serán las tormentas el jueves 15 de octubre?

De acuerdo al pronóstico del tiempo que mantiene actualizado el SMN a través de sus canales oficiales de comunicación, la alerta amarilla por tormentas indica que el área puede ser afectada por fenómenos aislados, algunos localmente fuertes. Entre los riesgos previstos se encuentran las lluvias abundantes en cortos períodos, las ráfagas de viento y la ocasional caída de granizo .

El organismo estima valores de precipitación acumulada de entre 10 y 20 milímetros para este nivel de alerta, aunque esos registros pueden ser superados de manera localizada. Por eso, la intensidad de las lluvias podría variar considerablemente entre sectores cercanos.

Alerta amarilla en Chubut por tormentas durante la tarde del jueves 15 de octubre. (Foto: SMN) SMN

¿Qué recomienda el SMN ante una alerta amarilla por tormentas fuertes?

Ante la posibilidad de tormentas intensas, el SMN recomienda tomar precauciones para reducir los riesgos durante los episodios de lluvia y viento. Las principales medidas preventivas, en este aspecto, son:

Evitar salir mientras duren las tormentas.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en la vivienda.

Se se está al aire libre, buscar refugio en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

También es importante evitar circular por calles anegadas y mantenerse alejado de árboles y postes durante las tormentas. Para conocer posibles cambios en las zonas alcanzadas, se aconseja visitar el sitio web oficial del SMN.