Una tormenta avanzará hacia el este de Estados Unidos este domingo 29 de noviembre y dejará lluvias intensas en los valles de los ríos Misisipi y Ohio y en partes del sudeste. Según el pronóstico de AccuWeather, en sectores de Kentucky, Tennessee, Misisipi y Alabama podrían formarse tormentas eléctricas con ráfagas capaces de causar daños.

El sistema entró por el noroeste del Pacífico el viernes y atravesará el país antes de alejarse por la costa atlántica el lunes. A su paso, dejará una franja de lluvia persistente desde Arkansas hasta Maine. Además, advirtieron que las precipitaciones y las ráfagas podrían reducir la visibilidad y complicar los viajes por carretera y por aire, sobre todo entre el valle del Ohio y el sudeste.

Qué zonas tendrán las lluvias más persistentes y dónde se esperan tormentas eléctricas

En el corredor que va de St. Louis a Cleveland, pasando por Chicago, se espera que llueva durante buena parte del domingo. La lluvia persistirá hasta la noche en sectores de la franja entre Arkansas y Maine. En las carreteras, el agua que levantan los vehículos puede reducir la visibilidad y ralentizar el tránsito.

El riesgo de tormentas más fuertes se concentra en partes de Kentucky, Tennessee, Misisipi y Alabama. En esas zonas podrían registrarse lluvias capaces de provocar inundaciones localizadas y ráfagas dañinas. AccuWeather también contempla la posibilidad de un tornado aislado si se forman tormentas que avancen hacia el este durante la tarde y la noche del domingo.

Cuándo llegarán la lluvia y las ráfagas al noreste

En buena parte del noreste y de la costa este, incluidas las principales ciudades del corredor de la autopista I-95, el tiempo se mantendría mayormente seco durante las horas de luz del domingo. El cambio más marcado se espera entre la noche del domingo 29 y la mañana del lunes 30.

Entre la noche del domingo y la mañana del lunes se esperan lluvias y ráfagas en el noreste de Estados Unidos. Fuente: AccuWeather

En ese tramo, se prevé que el sistema se intensifique y deje un período de lluvia y vientos con ráfagas en el noreste. Después, la tormenta se alejará de la costa atlántica durante el lunes.