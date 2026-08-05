Esta es la alimentación saludable que previene el Alzheimer, la pérdida de memoria y el deterioro cognitivo en la vejez Alzheimer: esta es la mejor dieta para prevenir la pérdida de la memoria y el deterioro cognitivo

En esta noticia Alzheimer: qué alimentos evitar y consejos de especialistas

Las mujeres que en la mediana edad (40-60 años) siguen dietas saludables son menos propensas a presentar pérdida de memoria y otros deterioros cognitivos en la vejez, según un estudio basado en el seguimiento médico de más de 5000 mujeres durante 30 años y que hoy publica la revista científica Alzheimer’s & Dementia.

La investigación, dirigida por científicos de las facultades de medicina de la Universidad de Nueva York y de Columbia, concluye que la modificación del estilo de vida de las mujeres en la mediana edad -con dietas en las que abunden alimentos vegetales ricos en potasio, calcio y magnesio y haya una mínima cantidad de grasas saturadas, sodio y azúcar - repercute en una mejora de la función cognitiva a partir de los 60 años.

Verduras de hoja verde como espinacas y col rizada, frutos como las uvas y moras o tubérculos como las zanahorias y las papas, son alimentos con un alto contenido en potasio. Imagen: archivo.

Alzheimer: qué alimentos evitar y consejos de especialistas

Los investigadores han examinado los datos de 5116 mujeres de las más de 14.000 participantes en el Estudio de Salud de la Mujer de la Universidad de Nueva York, uno de los estudios más antiguos de esta índole que investiga el efecto del estilo de vida y otros factores en la aparición de los cánceres más prevalentes en la población femenina, así como otros padecimientos crónicos.

En su evaluación, tomaron como base los datos proporcionados por las participantes acerca de su alimentación, recopilados en cuestionarios administrados entre 1985 y 1991, periodo en el cual se inscribieron en el estudio y tenían, en promedio, 49 años.

La salud de las participantes fue monitoreada durante más de 30 años (edad promedio de 79 años), prestando especial atención a cualquier deterioro cognitivo que se presentara a medida que envejecían.

Entre otros aspectos, se realizó un cuestionario que contenía seis preguntas médicas estándar, las cuales son indicativas de un posible deterioro cognitivo leve, que puede conducir a demencia; dicho cuestionario abordó las dificultades para recordar eventos recientes o listados de compras, la comprensión de instrucciones orales, la participación en conversaciones grupales, así como la capacidad de desplazarse por calles familiares.

Prevenir el Alzheimer: la dieta que recomiendan los expertos para reforzar la memoria. Imagen: archivo.

Un hallazgo revelador: las mujeres con una dieta saludable durante su juventud tienen un 17 % menos de riesgo de sufrir deterioro cognitivo en la edad adulta.

Después de más de 30 años de observación, hemos constatado que una mayor prevalencia de una dieta saludable durante la mediana edad se asocia con una menor probabilidad de que las mujeres enfrenten problemas cognitivos en etapas posteriores de la vida. Esta afirmación proviene del investigador y profesor Yu Chen de la Universidad de Nueva York, según un comunicado divulgado por la revista.