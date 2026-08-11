La capacidad del vinagre para actuar como neutralizador de olores acumulados, repeler ácarosinsectos y el ángulo de limpieza energética del descanso, con recomendaciones de ventilación y frecuencia.

El vinagre es uno de los productos de limpieza más usados en los hogares, y una de sus aplicaciones menos conocidas es rociarlo debajo de la cama.

Esta zona suele acumular polvo, humedad y olores que no siempre se perciben a simple vista, por lo que incorporar este hábito a la limpieza semanal puede marcar una diferencia real en el ambiente del dormitorio.

De bajo de la cama suele acumularse polvo, humedad y olores que no siempre se perciben a simple vista.

Un neutralizador natural de olores y un aliado contra ácaros

El vinagre actúa como neutralizador de olores gracias a su composición ácida, que ayuda a disolver partículas responsables de malos aromas, en lugar de simplemente cubrirlos con fragancias artificiales. Debajo de la cama suele acumularse polvo, pelusa y humedad ambiente, una combinación que favorece la aparición de olores persistentes con el paso del tiempo.

Además, se le atribuye la capacidad de ayudar a repeler ácaros e insectos, ya que estos microorganismos prefieren ambientes cálidos y húmedos. Al modificar el pH de la superficie y reducir la humedad acumulada, el vinagre puede colaborar para que esa zona resulte menos favorable para su proliferación, sumado a una limpieza regular con aspiradora.

Para aplicarlo, se recomienda:

diluir vinagre blanco en agua dentro de un rociador aplicarlo de forma ligera sobre el piso y los bordes debajo del somier, evitando saturar la superficie, especialmente si hay alfombras u objetos de tela cerca.

Es importante dejar airear el ambiente después de la aplicación para que el olor característico del vinagre se disipe.

Rociar vinagre debajo de la cama: por qué los expertos recomiendan hacerlo y para qué sirve. IA Gemini

El vínculo con la “limpieza energética” del espacio de descanso

Más allá de lo estrictamente higiénico, muchas personas asocian esta práctica con la llamada “limpieza energética” del dormitorio. Según esta creencia, mantener despejada y ventilada la zona debajo de la cama contribuye a una sensación de orden y renovación en el espacio donde se descansa, favoreciendo un ambiente más liviano y propicio para dormir mejor.

La ventilación cumple un rol clave en este proceso: abrir las ventanas mientras se airea el vinagre ayuda a renovar el aire de la habitación y evitar que la humedad quede atrapada. Se recomienda repetir esta limpieza una o dos veces por semana, según la acumulación de polvo en cada hogar, y complementarla con una aspirada regular debajo del mueble.