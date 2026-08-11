El vinagre blanco es uno de los ingredientes más versátiles del hogar y, aunque suele usarse para limpiar superficies o desinfectar, existe un método poco conocido que se volvió tendencia: rociar vinagre sobre las sábanas de la cama.

Mantener las sabanas suaves, sin malos olores y limpias es una de las principales preocupaciones en el aseo del hogar. Cada vez más personas están usando vinagre blanco en la lavadora como parte de la rutina de lavado de toallas, una práctica que expertos en limpieza doméstica recomiendan realizar aproximadamente una vez al mes para eliminar residuos acumulados.

Aunque el vinagre no reemplaza al detergente, sí puede ayudar a mejorar el estado de las fibras cuando las toallas han perdido suavidad o comienzan a oler mal aun después de lavarlas. La clave está en usarlo de forma ocasional y en la cantidad adecuada.

Este truco, sencillo y económico, ganó popularidad por su efectividad para eliminar arrugas sin plancha y mantener la ropa de cama más limpia y con mejor aroma.

Lavar sabanas con vinagre. Gemini IA.

¿Para qué sirve aplicar vinagre sobre las sábanas?

Las sábanas están expuestas al sudor, el polvo, la fricción y el uso diario, lo que puede deteriorarlas rápidamente si no se cuidan correctamente. En este contexto, el vinagre aparece como un aliado clave para mantenerlas frescas, suaves y sin arrugas.

Uno de los principales motivos para usar vinagre directamente sobre la ropa de cama es su capacidad de eliminar arrugas sin necesidad de planchar. Aunque no reemplaza una plancha en casos extremos, funciona como un suavizante natural que relaja las fibras de la tela y permite que recuperen su forma original en cuestión de minutos.

Además, el vinagre ayuda a neutralizar olores acumulados en los tejidos. Este ingrediente captura olores persistentes y los elimina, dejando una sensación de frescura ideal para habitaciones poco ventiladas o para quienes desean mejorar el aroma del dormitorio sin usar productos químicos.

También cumple una función desinfectante, ya que contribuye a mantener la superficie textil más higiénica. Esto es especialmente útil en sábanas que se cambian con menor frecuencia o en hogares con mascotas.

Cómo aplicarlo correctamente

Fuente: El Cronista.

Para aprovechar al máximo sus beneficios, se recomienda preparar un perfumador de textiles casero. Tan solo se necesita reunir estos ingredientes:

1 taza de vinagre blanco

Aceite esencial (lavanda u otro de preferencia)

1 cucharada de suavizante de ropa o acondicionador para el cabello

1/2 litro de agua

Una botella con pulverizador

Paso a paso para prepararlo