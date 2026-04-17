La canela es uno de esos ingredientes que casi todos tienen en la cocina, pero muy pocos llevan al jardín. Sin embargo, cada vez más jardineros y aficionados a las plantas la incorporan a su rutina de cuidados, y los motivos son más que convincentes. Este condimento milenario esconde propiedades antifúngicas, antibacterianas y repelentes que lo convierten en un aliado sorprendente para mantener las plantas sanas, sin necesidad de recurrir a productos químicos. Uno de sus usos más valorados es como fungicida natural. La canela contiene fenol y otros compuestos activos que inhiben el crecimiento de hongos, uno de los problemas más comunes en macetas y jardines, especialmente en épocas húmedas. Espolvorear canela en polvo sobre la superficie de la tierra ayuda a prevenir el moho blanco en semilleros y combatir enfermedades como el oídio antes de que se instalen. Basta con una pequeña cantidad aplicada directamente sobre el sustrato para notar la diferencia. Pero sus beneficios no terminan ahí. Cuando se poda una planta o se rompe accidentalmente un tallo, la herida queda expuesta a bacterias y hongos que pueden infectarla. Aplicar una pizca de canela en polvo sobre el corte actúa como un cicatrizante natural: sella la zona dañada, previene infecciones y acelera la recuperación de la planta. Es un truco que los jardineros con experiencia conocen hace tiempo y que resulta especialmente útil en suculentas, cactus y plantas de interior. La canela también se usa como enraizante casero. Al momento de plantar esquejes, espolvorear un poco de canela en el extremo cortado antes de introducirlo en la tierra ayuda a protegerlo de patógenos durante la etapa más vulnerable del proceso, cuando todavía no tiene raíces para nutrirse. Algunos jardineros la combinan con otros enraizantes naturales, como el agua de sauce, pero muchos aseguran que sola ya da muy buenos resultados, sobre todo en plantas aromáticas y suculentas. Otro motivo por el que se recomienda tirar canela en el jardín es su efecto repelente contra insectos y plagas. Las hormigas, los mosquitos y otros insectos detestan su aroma intenso, por lo que esparcirla alrededor de las macetas o en los bordes del jardín funciona como una barrera natural. Para potenciar el efecto, se puede preparar un spray casero: basta con disolver dos cucharaditas de canela en polvo en agua caliente, dejar reposar la mezcla durante la noche, colarla y aplicarla con un pulverizador sobre hojas y sustrato. La gran ventaja de este truco es que es económico, fácil de aplicar y completamente inocuo para las personas, las mascotas y el medio ambiente. No requiere preparación elaborada ni conocimientos especializados: alcanza con tener canela en polvo en casa y animarse a usarla más allá de la cocina.