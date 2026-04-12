El ajo es uno de esos ingredientes que nadie esperaría encontrar en una maceta, pero que cada vez más personas incorporan al cuidado de sus plantas. La razón tiene una base concreta: el ajo contiene alicina y azufre, dos compuestos que actúan como repelentes naturales de insectos, hongos y bacterias. Ese aroma tan intenso que lo caracteriza no es casualidad, es precisamente el mecanismo que la planta usa para protegerse. Y esa misma propiedad, trasladada a la tierra del jardín o las macetas del balcón, puede ayudar a mantener las plantas más sanas y fuertes. Los beneficios del ajo para las plantas van más allá de repeler plagas. También aporta nutrientes como fósforo, potasio y yodo, que favorecen el crecimiento y el desarrollo general de la planta. Además, sus propiedades antibacterianas y antifúngicas ayudan a prevenir enfermedades comunes como el mildiu, el oídio y la pudrición de raíces. En otras palabras, funciona al mismo tiempo como protector y como fertilizante natural. Existen varias formas de aplicarlo. La más simple consiste en enterrar un diente de ajo directamente en la base de la planta, lo suficientemente cerca de las raíces para que, a medida que se degrade, libere sus compuestos al sustrato. Si la maceta es grande, se pueden usar dos o tres dientes. Otra opción es cortar el ajo en trozos pequeños y esparcirlos por la superficie de la tierra, lo que ayuda a mantener alejadas a hormigas y otros insectos rastreros. Para quienes prefieren una aplicación más uniforme, el agua de ajo es una alternativa muy efectiva. Se dejan reposar entre cinco y diez dientes en agua durante 24 horas, luego se cuela el líquido y se coloca en un atomizador. Con esa solución se rocían las hojas, los tallos y la tierra de la planta. Lo ideal es aplicarla en las horas de menos sol, a primera mañana o al atardecer, ya que la exposición directa al calor degrada los compuestos activos. Para mantener el efecto, se recomienda repetir cada tres a cinco días si hay presencia de plagas, o una vez por semana como medida preventiva. Vale aclarar que el ajo no es una solución universal y que su uso excesivo puede resultar perjudicial. Conviene empezar con pequeñas cantidades, observar cómo responde cada planta y ajustar la frecuencia según los resultados. Las plantas con flores, los árboles frutales y las hierbas aromáticas son algunas de las especies que mejor se llevan con este truco.